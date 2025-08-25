Тайны космоса: как учёные изменили представление о Плутоне

Карликовый Плутон обнаружили в 1930 году и посчитали его новой планетой в составе Солнечной системы.
Однако спустя годы астрономы поняли, что он не похож на другие планеты. По размеру Плутон даже меньше Луны, имеет странную орбиту, которая наклонена и сильно вытянута.
Почти 20 лет назад Международный астрономический союз (МАС) официально перестал считать Плутон планетой Солнечной системы. Сейчас он относится к "карликовым планетам".
Термин "карликовая планета" позволяет говорить о сходных по форме, но разных по орбитальным экономическим возможностям телах. Это упрощает классификацию, моделирование и дальнейшие исследования, пишет KP.RU.
Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.