Роботов впервые начнут охлаждать в море: подводный дата-центр создадут в Китае

В Китае придумали, как охлаждать перегруженных роботов. Для этого создадут новый подводный дата-центр.

Морская вода сможет охлаждать оборудование, что позволит снизить энергопотребление как минимум на 30% по сравнению с дата-центрами, которые установлены на суше.

Центр будет расположен почти в 10 км от побережья Шанхая; он будет обеспечен энергией ветроэлектростанции.

Кстати, такой проект стоит $223 млн. Станция откроется в сентябре этого года.

Первая очередь включает 198 серверных стоек: мощности дата-центра хватит, чтобы за сутки выполнить работу уровня обучения модели GPT-3.5.

