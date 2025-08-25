Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роботов впервые начнут охлаждать в море: подводный дата-центр создадут в Китае

Наука

В Китае придумали, как охлаждать перегруженных роботов. Для этого создадут новый подводный дата-центр.

Человекообразные роботы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человекообразные роботы

Морская вода сможет охлаждать оборудование, что позволит снизить энергопотребление как минимум на 30% по сравнению с дата-центрами, которые установлены на суше.

Центр будет расположен почти в 10 км от побережья Шанхая; он будет обеспечен энергией ветроэлектростанции.

Кстати, такой проект стоит $223 млн. Станция откроется в сентябре этого года.

Первая очередь включает 198 серверных стоек: мощности дата-центра хватит, чтобы за сутки выполнить работу уровня обучения модели GPT-3.5.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
