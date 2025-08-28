Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пугачёва разлучила внука? Как решение певицы разрушило брак Никиты Преснякова
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Кошка снова украла с тарелки? Вот ошибки хозяев, которые к этому приводят
Мир под угрозой? Китайские исследования глубин вскрыли смертельные тайны Земли
Секунды, которые решают, будет ли авария: как не стать жертвой аквапланирования
Юг Италии, где нет жары: оазис тишины и свежести всего в часе от Бари
Косметологи скрывали правду: этот вид спорта омолаживает кожу лучше любых кремов
Новый штамм — старые проблемы: коронавирус снова заставил вспомнить первые годы пандемии
Пугающие последствия: Гоар Аветисян показала, как прячет шрамы после пластики

Места, куда лучше не нырять: самые мистические воды страны

3:27
Наука

Россия изобилует озёрами и реками, многие из которых связаны с древними легендами и мистикой. Но некоторые из них опасны не только благодаря сказаниям, а вполне реальным природным или техногенным факторам. Ниже — пять мест, где отдых может обернуться непредсказуемыми последствиями.

Озеро Байкал
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RU_Lake_Baikal_Olkhon_Cape_Khoboy_0003.jpg by Alexander Klink
Озеро Байкал

1. Байкал — древний гигант с тайнами

Самое глубокое озеро планеты хранит в своих водах не только уникальную экосистему, но и множество загадок. Здесь фиксируются "байкальские круги", заметные лишь из космоса, а внезапные шквальные ветра нередко застают врасплох даже опытных рыбаков.

Байкал расположен на стыке тектонических плит, поэтому сейсмическая активность — его постоянный спутник. Учёные считают, что через миллионы лет этот водоём может превратиться в настоящий океан. Неудивительно, что местные шаманские традиции всегда относились к нему с особым почтением и опаской.

2. Ядерное озеро в Пермском крае

Этот водоём — продукт человеческой деятельности. В 1971 году здесь в рамках проекта "Тайга" взорвали ядерные заряды для строительства канала. В результате появилось озеро площадью 380×700 метров.

Хотя радиационный фон в воздухе сегодня относительно невысок, почва и берега заражены изотопами цезия, америция и кобальта. Несмотря на предупреждения, местные жители продолжают собирать грибы и ягоды в опасной зоне. Забор вокруг озера давно проржавел, и доступ к берегам остаётся открытым.

3. Озеро Бросно в Тверской области

Это небольшое, но глубокое озеро окружено легендами о "Бросненском чудовище" — аналоге Лох-Несского. Однако реальная опасность кроется в другом:

  • илистое дно легко засасывает пловцов;

  • под озером множество карстовых пустот;

  • выделяющийся сероводород иногда вызывает взрывы на поверхности.

Поэтому здесь не рекомендуют курить на лодке: хлопок газа может быть слышен на километры вокруг.

4. Река Теча в Челябинской области

С виду обычная река, но фактически — один из самых радиоактивных водоёмов страны. С 1949 по 1956 годы в неё сбрасывались отходы завода "Маяк", производившего плутоний.

Десятилетиями местные жители использовали воду для бытовых нужд, ловили рыбу и купались, даже не подозревая о смертельной опасности. Сегодня уровень стронция-90 превышает норму в сотни раз, а на берегах установлены знаки химической угрозы.

5. Озеро Сюрзи в Архангельской области

На первый взгляд — удалённый рай для рыбаков, где водится хариус, щука и сиг. Но в начале 2000-х участились случаи загадочных отравлений. Проверка показала: опасность исходит от восточной части водоёма.

На дне обнаружены странные ямы, из которых периодически выделяются неизвестные газы. Версия о влиянии космодрома Плесецк неподалёку не подтвердилась. С 2002 года озеро закрыто для посещения, а исследования продолжаются.

Уточнения

Водоём — постоянное или временное скопление стоячей или со сниженным стоком воды в естественных или искусственных впадинах (озёра, водохранилища, пруды и так далее).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Садоводство, цветоводство
Корнеплод превращается в уродца: что на самом деле губит морковь на грядке
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Пугачёва разлучила внука? Как решение певицы разрушило брак Никиты Преснякова
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Кошка снова украла с тарелки? Вот ошибки хозяев, которые к этому приводят
Мир под угрозой? Китайские исследования глубин вскрыли смертельные тайны Земли
Секунды, которые решают, будет ли авария: как не стать жертвой аквапланирования
Юг Италии, где нет жары: оазис тишины и свежести всего в часе от Бари
Косметологи скрывали правду: этот вид спорта омолаживает кожу лучше любых кремов
Новый штамм — старые проблемы: коронавирус снова заставил вспомнить первые годы пандемии
Пугающие последствия: Гоар Аветисян показала, как прячет шрамы после пластики
Скандал в Норвегии: русскую рыбу объявили врагом номер один
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.