Взрыв размером с Землю: как солнечные вспышки угрожают нашей планете

Наука

Солнечные вспышки — это настоящие фейерверки космического масштаба. В одно мгновение небольшая область на поверхности звезды высвобождает энергию, сопоставимую с миллиардами атомных бомб. Плазма разогревается до десятков миллионов градусов, в космос выбрасываются потоки частиц и радиации. Чтобы понять природу этих событий, стоит заглянуть внутрь нашего светила.

Солнечная вспышка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солнечная вспышка

Солнце изнутри: источник энергии

В центре звезды находится ядро, где при температуре около 15 млн °C идёт термоядерный синтез — именно он питает Солнце. Энергия, родившаяся в недрах, преодолевает долгий путь: в зоне лучистого переноса фотоны блуждают десятки тысяч лет, в конвективной зоне их переносит поток горячей плазмы. Именно здесь формируются мощные магнитные поля, которые становятся ключом к солнечным вспышкам.

Магнитные поля как триггер

Солнце вращается неравномерно: экватор делает оборот быстрее, чем полюса. Плазма перемешивается, магнитные линии изгибаются, скручиваются и "накручивают" напряжение. Когда энергия достигает критического уровня, происходит магнитное пересоединение — линии меняют конфигурацию, мгновенно высвобождая накопленную мощь.

Механизм вспышки

Во время пересоединения магнитных полей плазма разгоняется до тысяч километров в секунду, а температура в очаге вспышки может подскочить до 20 млн °C. Это в два раза горячее, чем в ядре самой звезды. Потоки заряженных частиц устремляются в космос, вызывая бурю на миллионы километров вокруг.

Классы вспышек

Астрономы делят события на пять классов:

  • A и B — слабые, почти незаметные;

  • C — вызывают лёгкие возмущения магнитосферы;

  • M — способны влиять на радиосвязь и порождать яркие сияния;

  • X — самые мощные, не имеющие верхней границы, угроза для спутников и энергосистем.

Самая сильная зарегистрированная вспышка относилась к классу X45.

Как учёные наблюдают за Солнцем

Современные обсерватории — SOHO, SDO, Parker Solar Probe — круглосуточно следят за активностью звезды. Рентгеновские и ультрафиолетовые телескопы фиксируют горячие области, магнитографы измеряют напряжение полей, а искусственный интеллект анализирует данные и помогает предсказывать вспышки.

Влияние на Землю

Солнечные вспышки отражаются и на жизни человечества:

  • спутники и электроника страдают от радиации;

  • энергосистемы рискуют перегрузками и авариями;

  • биосфера ощущает магнитные бури, которые могут сбить ориентацию у птиц и вызвать недомогания у людей;

  • атмосфера отвечает грандиозными полярными сияниями.

Взгляд в будущее

Солнце продолжит устраивать космические "фейерверки". Человечеству остаётся совершенствовать прогнозы, создавать защищённые технологии и внимательно следить за звездой. Ведь именно солнечные вспышки напоминают, насколько тесно наша жизнь связана с динамикой далёкой и одновременно близкой звезды.

Уточнения

Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
