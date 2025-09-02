Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения

Странный объект под обозначением 31/Atlas, стремительно движущийся через Солнечную систему, привлёк внимание не только астрономов, но и специалистов, изучающих гипотезы о внеземных технологиях. Его размеры, курс и поведение показались настолько необычными, что некоторые эксперты, включая астрофизика Гарвардского университета Ави Лёба, предположили: перед нами может быть не естественный астероид, а искусственный объект.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Инопланетный корабль астероид

Почему объект вызывает вопросы

Размеры: более 12 миль в ширину, что значительно превышает средние показатели для астероидов подобного класса.

более 12 миль в ширину, что значительно превышает средние показатели для астероидов подобного класса. Скорость: около 130 000 миль в час, рекордная для объектов, проходящих через Солнечную систему.

около 130 000 миль в час, рекордная для объектов, проходящих через Солнечную систему. Необычное ускорение: NASA и ESA отметили отклонения от траекторий, свойственных природным телам.

NASA и ESA отметили отклонения от траекторий, свойственных природным телам. Позднее обнаружение: объект появился из центра Галактики, где плотность звёзд и излучения делает его обнаружение крайне сложным.

"Необычный размер, необычное ускорение, необычный курс и необычное поведение — всё это очень напоминает исследовательскую миссию", — считает Ник Поуп, бывший исследователь НЛО Министерства обороны Великобритании.

Шесть ключевых теорий о 31/Atlas

Слишком велик для астероида: астрономы отмечают, что размеры объекта выходят за рамки привычных параметров.

астрономы отмечают, что размеры объекта выходят за рамки привычных параметров. Скорость и ускорение неестественны: по подсчётам Хаббла и ESA, это самый быстрый известный "гость" Солнечной системы.

по подсчётам Хаббла и ESA, это самый быстрый известный "гость" Солнечной системы. Замаскированный вход: объект прибыл из центра галактики — как раз по траектории, удобной для "незаметного" проникновения.

объект прибыл из центра галактики — как раз по траектории, удобной для "незаметного" проникновения. Сложный для перехвата курс: в критические моменты его заслоняет Солнце, что делает наблюдения затруднительными.

в критические моменты его заслоняет Солнце, что делает наблюдения затруднительными. Маршрут через Венеру, Марс и Юпитер: такое прохождение похоже на картографическую миссию. Вероятность случайного совпадения — менее 0,005%.

такое прохождение похоже на картографическую миссию. Вероятность случайного совпадения — менее 0,005%. Скрытое сближение с Землёй: в момент максимального приближения (170 млн миль) объект будет заслонён Солнцем. Если это корабль, он сможет менять курс незаметно.

Возможные объяснения

Учёные осторожны в выводах. Возможны два сценария:

Природный объект: редкая комета или астероид, оказавшийся межзвёздным странником.

редкая комета или астероид, оказавшийся межзвёздным странником. Искусственный аппарат: технология внеземного происхождения, выполняющая исследовательскую или разведывательную миссию.

Почему это важно

Случай с 31/Atlas напоминает историю с межзвёздным объектом ʻОумуамуа, обнаруженным в 2017 году. Тогда тоже возникли споры — от гипотезы "межзвёздного мусора" до версии Ави Лёба о возможном зондировании Земли внеземным аппаратом.

Сейчас ситуация похожа: объект обладает набором свойств, которые сложно объяснить исключительно природными процессами. При этом у астрономов ещё есть время, чтобы провести наблюдения и попытаться дать более точный ответ.

Уточнения

Космический зонд — устоявшееся название ряда автоматических межпланетных станций, предназначенных для глубокого исследования межпланетного пространства и/или удалённого изучения какого-либо небесного тела.

