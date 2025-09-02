Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения

Странный объект под обозначением 31/Atlas, стремительно движущийся через Солнечную систему, привлёк внимание не только астрономов, но и специалистов, изучающих гипотезы о внеземных технологиях. Его размеры, курс и поведение показались настолько необычными, что некоторые эксперты, включая астрофизика Гарвардского университетаАви Лёба, предположили: перед нами может быть не естественный астероид, а искусственный объект.
Почему объект вызывает вопросы
Размеры: более 12 миль в ширину, что значительно превышает средние показатели для астероидов подобного класса.
Скорость: около 130 000 миль в час, рекордная для объектов, проходящих через Солнечную систему.
Необычное ускорение:NASA и ESA отметили отклонения от траекторий, свойственных природным телам.
Позднее обнаружение: объект появился из центра Галактики, где плотность звёзд и излучения делает его обнаружение крайне сложным.
"Необычный размер, необычное ускорение, необычный курс и необычное поведение — всё это очень напоминает исследовательскую миссию", — считает Ник Поуп, бывший исследователь НЛО Министерства обороны Великобритании.
Шесть ключевых теорий о 31/Atlas
Слишком велик для астероида: астрономы отмечают, что размеры объекта выходят за рамки привычных параметров.
Скорость и ускорение неестественны: по подсчётам Хаббла и ESA, это самый быстрый известный "гость" Солнечной системы.
Замаскированный вход: объект прибыл из центра галактики — как раз по траектории, удобной для "незаметного" проникновения.
Сложный для перехвата курс: в критические моменты его заслоняет Солнце, что делает наблюдения затруднительными.
Маршрут через Венеру, Марс и Юпитер: такое прохождение похоже на картографическую миссию. Вероятность случайного совпадения — менее 0,005%.
Скрытое сближение с Землёй: в момент максимального приближения (170 млн миль) объект будет заслонён Солнцем. Если это корабль, он сможет менять курс незаметно.
Возможные объяснения
Учёные осторожны в выводах. Возможны два сценария:
Природный объект: редкая комета или астероид, оказавшийся межзвёздным странником.
Искусственный аппарат: технология внеземного происхождения, выполняющая исследовательскую или разведывательную миссию.
Почему это важно
Случай с 31/Atlas напоминает историю с межзвёздным объектом ʻОумуамуа, обнаруженным в 2017 году. Тогда тоже возникли споры — от гипотезы "межзвёздного мусора" до версии Ави Лёба о возможном зондировании Земли внеземным аппаратом.
Сейчас ситуация похожа: объект обладает набором свойств, которые сложно объяснить исключительно природными процессами. При этом у астрономов ещё есть время, чтобы провести наблюдения и попытаться дать более точный ответ.
Уточнения
Космический зонд — устоявшееся название ряда автоматических межпланетных станций, предназначенных для глубокого исследования межпланетного пространства и/или удалённого изучения какого-либо небесного тела.
