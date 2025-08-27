Если Антарктида растает: сценарий конца света в одном континенте

Антарктида кажется далёким и холодным краем, где жизнь ограничена льдом и пингвинами. Но именно этот континент играет решающую роль в поддержании климатического баланса планеты. Если его ледяной щит растает полностью, последствия будут масштабными и необратимыми.
Полное исчезновение льда поднимет уровень океана примерно на 58 метров. Под водой окажутся Лондон, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Копенгаген и десятки других городов. Исчезнут территории Нидерландов и Бангладеш, затоплению подвергнется почти вся Флорида. В Китае и Австралии сотни миллионов людей потеряют дома. Почти 40% населения Земли окажется в зоне риска.
Даже при повышении температуры на 2 °C число климатических переселенцев оценивается в 200 миллионов человек. При потеплении на 10 °C их количество может достичь 3,5 миллиардов. Страны столкнутся с дефицитом ресурсов и новыми конфликтами.
Антарктические льды содержат около 61% мирового запаса пресной воды. При таянии она уйдёт в океан, а солёная вода проникнет в грунтовые источники. Миллионы скважин и колодцев станут непригодными, сельское хозяйство испытает серьёзный кризис.
Лёд хранит микроорганизмы возрастом до 8 миллионов лет. Их разморозка способна привести к появлению новых болезней, к которым у человечества нет иммунитета. Опыт сибирской язвы в Арктике показывает, что подобные сценарии реальны.
Уменьшение ледовой массы изменит баланс Земли. Тектонические плиты начнут двигаться активнее, что увеличит риск землетрясений и извержений вулканов, в том числе в самой Антарктиде, где их более сотни.
Без ледяного щита планета потеряет естественное зеркало, отражающее солнечный свет. Поверхность будет поглощать больше тепла, усиливая парниковый эффект. Нарушатся океанические течения, что приведёт к ураганам, засухам и непредсказуемым погодным явлениям.
Пингвины, тюлени, киты и тысячи других видов зависят от льда. Его исчезновение приведёт к коллапсу экосистем. Нарушится работа пищевых цепочек: исчезновение криля и фитопланктона поставит под удар всю морскую биосферу.
Часть континента начнёт зарастать мхами и кустарниками. Уже сегодня на льду фиксируются колонии водорослей. В будущем Антарктида может превратиться в тундру наподобие Аляски.
Долгосрочные изменения в океанических течениях способны вызвать обратный эффект — чрезмерное охлаждение отдельных регионов и начало нового ледникового периода.
Антаркти́да (от греч. ἀντί - "против" и ἄρκτος — "Медведица", отсюда вообще — "север") — континент, расположенный на самом юге Земли.
Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.