Если Антарктида растает: сценарий конца света в одном континенте

Наука

Антарктида кажется далёким и холодным краем, где жизнь ограничена льдом и пингвинами. Но именно этот континент играет решающую роль в поддержании климатического баланса планеты. Если его ледяной щит растает полностью, последствия будут масштабными и необратимыми.

Арктические ледяные утёсы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арктические ледяные утёсы

Глобальное затопление

Полное исчезновение льда поднимет уровень океана примерно на 58 метров. Под водой окажутся Лондон, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Копенгаген и десятки других городов. Исчезнут территории Нидерландов и Бангладеш, затоплению подвергнется почти вся Флорида. В Китае и Австралии сотни миллионов людей потеряют дома. Почти 40% населения Земли окажется в зоне риска.

Массовые миграции

Даже при повышении температуры на 2 °C число климатических переселенцев оценивается в 200 миллионов человек. При потеплении на 10 °C их количество может достичь 3,5 миллиардов. Страны столкнутся с дефицитом ресурсов и новыми конфликтами.

Дефицит пресной воды

Антарктические льды содержат около 61% мирового запаса пресной воды. При таянии она уйдёт в океан, а солёная вода проникнет в грунтовые источники. Миллионы скважин и колодцев станут непригодными, сельское хозяйство испытает серьёзный кризис.

Освобождение древних микроорганизмов

Лёд хранит микроорганизмы возрастом до 8 миллионов лет. Их разморозка способна привести к появлению новых болезней, к которым у человечества нет иммунитета. Опыт сибирской язвы в Арктике показывает, что подобные сценарии реальны.

Рост сейсмической активности

Уменьшение ледовой массы изменит баланс Земли. Тектонические плиты начнут двигаться активнее, что увеличит риск землетрясений и извержений вулканов, в том числе в самой Антарктиде, где их более сотни.

Климатиеские катаклизмы

Без ледяного щита планета потеряет естественное зеркало, отражающее солнечный свет. Поверхность будет поглощать больше тепла, усиливая парниковый эффект. Нарушатся океанические течения, что приведёт к ураганам, засухам и непредсказуемым погодным явлениям.

Угроза животным и экосистемам

Пингвины, тюлени, киты и тысячи других видов зависят от льда. Его исчезновение приведёт к коллапсу экосистем. Нарушится работа пищевых цепочек: исчезновение криля и фитопланктона поставит под удар всю морскую биосферу.

Новая зелёная Антарктида

Часть континента начнёт зарастать мхами и кустарниками. Уже сегодня на льду фиксируются колонии водорослей. В будущем Антарктида может превратиться в тундру наподобие Аляски.

Возможность нового ледникового периода

Долгосрочные изменения в океанических течениях способны вызвать обратный эффект — чрезмерное охлаждение отдельных регионов и начало нового ледникового периода.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. ἀντί - "против" и ἄρκτος — "Медведица", отсюда вообще — "север") — континент, расположенный на самом юге Земли.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
