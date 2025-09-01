Радиошум Земли может выдать нас инопланетянам: NASA нашло уязвимое место

Мечта о контакте с внеземными цивилизациями не умирает уже десятилетиями. Проект SETI, поиски "техносигнатур", радионаблюдения в диапазонах от метровых до миллиметровых волн — всё это складывается в мозаику, которая пока остаётся без яркого центрального фрагмента. Но группа астрономов из Пенсильванского университета и Лаборатории реактивного движения NASA предложила новый метод, который может серьёзно повысить шансы на успех.

Когда планеты становятся ретрансляторами

Земля постоянно "шумит" в космосе. Мы передаём команды марсоходам, связываемся с орбитальными станциями, получаем данные с межпланетных аппаратов. Эти радиосигналы столь мощные, что в принципе способны "утечь" за пределы Солнечной системы.

По словам исследователя Пинчена Фана, ключевую роль играет геометрия. Если с точки зрения наблюдателя из другой системы Земля и другая планета выстроятся в одну линию, то именно в этот момент инопланетные приёмники получат шанс уловить наши радиопотоки.

"Когда Земля и соседняя планета оказываются на одной линии, вероятность перехвата межпланетных сигналов резко возрастает", — пояснил Фан.

Именно это обстоятельство исследователи предлагают использовать и в обратном направлении — при поиске чужих сигналов.

Что показал анализ NASA

Учёные обратились к архивам Сети дальней космической связи NASA - глобальной инфраструктуры антенн, которая обеспечивает связь с аппаратами за миллиарда километров от Земли. Данные за последние два десятилетия позволили выявить закономерности:

большая часть мощных передач направлялась к Марсу и его аппаратам;

часто радиолуч уходил к зондом в точках Лагранжа, где работают телескопы и обсерватории;

пики активности совпадали с моментами, когда несколько планет выстраивались почти идеально в ряд.

Таким образом, наши собственные сигналы распространяются не хаотично, а преимущественно вдоль плоскости эклиптики — именно туда, где движутся планеты.

Экзопланеты под прицелом

Если мы хотим найти "братьев по разуму", нужно искать не в случайных точках неба, а в тех системах, где условия геометрии наиболее благоприятны. Ученые предлагают сосредоточиться на:

экзопланетах, расположенных в пределах 23 световых лет;

системах, чьи орбиты наклонены так, что их можно видеть "с ребра", а значит, их планеты выстраиваются по линии со своей звездой и Землёй;

звёздах, у которых уже обнаружены транзитные планеты (таким образом находят большинство экзопланет).

В этих условиях вероятность поймать не только естественные радиосигналы, но и техносигнатуры — проявления технологий — значительно выше.

Традиционные методы SETI ориентируются на мощные узконаправленные сигналы, которые гипотетические цивилизации якобы должны посылать в космос. Но если они существуют, то, как и мы, могут вовсе не пытаться с кем-то связаться, а просто "фонить" своими межпланетными коммуникациями.

Именно такие случайные излучения — побочные, но мощные — и становятся реальными целями для охоты.

Скепсис и осторожный оптимизм

Российский астроном Сергей Чумаков напоминал в конце 2024 года: любые заявления о находках "инопланетных сигналов" стоит проверять многократно. История знает десятки ложных тревог — от радиопомех до природных источников. Но новые идеи, как у группы Фана, важны потому, что они сузили область поиска и сделали его более рациональным.

Что дальше

Следующим шагом станет применение стратегии к уже открытым системам. Современные радиотелескопы — от китайского FAST до гигантов обсерваторий в Чили и США - могут сфокусироваться на планетах, выстроенных по линии "звезда-Земля".

Уточнения

