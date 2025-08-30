Готовим зонд в преисподнюю: Россия высаживает десант в мир, где плавится металл и рушится всё живое

Российские учёные объявили о переносе сроков запуска автоматической станции "Венера-Д". Если ранее назывался 2031 год, то теперь отправка к "сестре Земли" планируется в 2036 году. Об этом рассказал президент РАН Геннадий Красников.

Станция станет крупнейшей попыткой за последние десятилетия подробно изучить вторую планету от Солнца и разобраться в том, почему её судьба столь резко разошлась с судьбой Земли.

Что умеет Венера-Д

Миссия рассчитана на работу в трёх средах:

орбита - для глобального мониторинга планеты и изучения её атмосферы;

- для глобального мониторинга планеты и изучения её атмосферы; атмосфера - при помощи аэростатов исследуются облачные слои;

- при помощи аэростатов исследуются облачные слои; поверхность - посадочный аппарат должен провести серию экспериментов в условиях чудовищного давления и температуры.

Особое внимание уделят поиску органических соединений. Их наличие в облаках может означать, что в атмосфере Венеры существуют простейшие формы жизни. Кроме того, планируется проверить гипотезы о возможной экзотической биохимии — жизни на основах, отличных от земных.

Венера и её загадки

Почему Венера так интересует астрономов? На первый взгляд, она — почти близнец Земли:

масса планеты составляет 95% от земной,

диаметр отличается всего на 650 км.

Но сегодня это мир с экстремальными условиями:

температура на поверхности достигает +460 °C;

давление в 93 раза выше земного;

атмосфера на 97% состоит из углекислого газа, создающего мощный парниковый эффект;

ветры на высоте дуют со скоростью до 70 м/с;

сутки длятся 243 земных дня, что делает их длиннее венерианского года.

К тому же Венера вращается "наоборот" — с востока на запад, и этот факт остаётся одной из загадок планетологии.

Зачем нам это исследование

Венера может быть предупреждением для человечества. Когда-то она, вероятно, имела условия, близкие к земным, но пошла по иному пути эволюции и превратилась в раскалённый ад. Поняв причины этого превращения, мы сможем лучше оценить риски для нашей планеты и избежать катастрофического сценария.

Советское наследие

СССР в 1970-80-х годах был лидером в изучении Венеры. Аппараты "Венера" стали первыми, кто совершил мягкую посадку и передал снимки с её поверхности. Новая миссия "Венера-Д" продолжает традицию и должна вернуть Россию в число стран, ведущих исследования планет ближнего космоса.

Чего ждать в будущем

Учёные надеются, что миссия даст ответы на вопросы:

как формировалась атмосфера Венеры и можно ли сравнить её с земной;

были ли когда-то на планете условия для воды и жизни;

можно ли рассматривать Венеру как модель будущего Земли.

Пока же остаётся ждать 2036 года, когда "Венера-Д" отправится в путь, чтобы раскрыть тайны ближайшей соседки нашей планеты.

Уточнения

Космический зонд — устоявшееся название ряда автоматических межпланетных станций, предназначенных для глубокого исследования межпланетного пространства и/или удалённого изучения какого-либо небесного тела.

