Готовим зонд в преисподнюю: Россия высаживает десант в мир, где плавится металл и рушится всё живое

Российские учёные объявили о переносе сроков запуска автоматической станции "Венера-Д". Если ранее назывался 2031 год, то теперь отправка к "сестре Земли" планируется в 2036 году. Об этом рассказал президент РАН Геннадий Красников.
Станция станет крупнейшей попыткой за последние десятилетия подробно изучить вторую планету от Солнца и разобраться в том, почему её судьба столь резко разошлась с судьбой Земли.
Миссия рассчитана на работу в трёх средах:
Особое внимание уделят поиску органических соединений. Их наличие в облаках может означать, что в атмосфере Венеры существуют простейшие формы жизни. Кроме того, планируется проверить гипотезы о возможной экзотической биохимии — жизни на основах, отличных от земных.
Почему Венера так интересует астрономов? На первый взгляд, она — почти близнец Земли:
Но сегодня это мир с экстремальными условиями:
К тому же Венера вращается "наоборот" — с востока на запад, и этот факт остаётся одной из загадок планетологии.
Венера может быть предупреждением для человечества. Когда-то она, вероятно, имела условия, близкие к земным, но пошла по иному пути эволюции и превратилась в раскалённый ад. Поняв причины этого превращения, мы сможем лучше оценить риски для нашей планеты и избежать катастрофического сценария.
СССР в 1970-80-х годах был лидером в изучении Венеры. Аппараты "Венера" стали первыми, кто совершил мягкую посадку и передал снимки с её поверхности. Новая миссия "Венера-Д" продолжает традицию и должна вернуть Россию в число стран, ведущих исследования планет ближнего космоса.
Учёные надеются, что миссия даст ответы на вопросы:
Пока же остаётся ждать 2036 года, когда "Венера-Д" отправится в путь, чтобы раскрыть тайны ближайшей соседки нашей планеты.
