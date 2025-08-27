Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли

Наука

Новость о том, что в китайской провинции Хунань обнаружено одно из крупнейших месторождений золота в истории человечества, взбудоражила мировую горнодобывающую отрасль. По предварительным данным, речь идёт о запасах почти в тысячу метрических тонн, а это около 83 миллиардов долларов в пересчёте на текущие цены.

Золотые самородки крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Золотые самородки крупным планом

Масштаб открытия

Месторождение Вангу скрывает в себе около 40 золотосодержащих жил на глубине почти 3 километра. Изначально его оценивали в 300 тонн, но новые данные показали, что прогноз был занижен в несколько раз.

"Во многих пробуренных кернах горных пород было обнаружено видимое золото", — сказал старатель Геологического бюро провинции Хунань Чэнь Жулинь.

Содержание золота поражает: в среднем 138 граммов на тонну руды. Для сравнения: большинство мировых месторождений дают около 8 граммов. Это почти 20-кратное превосходство.

Почему это важно

  • Рекордный показатель: даже крупнейшее южноафриканское месторождение South Deep содержит около 900 тонн золота. Китайская находка, похоже, способна его превзойти.
  • Влияние на рынок: китай уже производит 10% мирового золота, и новый ресурс укрепит его лидерство.
  • Редкость таких находок: легкодоступные золотые рудники практически исчерпаны, а разведка глубинных запасов требует больших инвестиций.

Трудности разведки

Мировые эксперты отмечают, что новые открытия даются всё тяжелее:

  • рудные тела залегают на больших глубинах;
  • добыча становится дорогой из-за сложных технологий;
  • экологические нормы ограничивают разрушительные методы.

Некоторые аналитики говорят о наступлении "пика золота" - времени, когда новых гигантских месторождений почти не останется. Другие считают, что находки вроде Вангу доказывают: крупные резервы ещё ждут своего часа.

Как образуются золотые карманы

Долгое время считалось, что золото осаждается из горячих растворов в кварцевых жилах. Но недавние исследования показывают, что землетрясения тоже играют роль. Резкое изменение давления при сейсмических толчках могло концентрировать золото в трещинах горных пород.

"Хотя старая теория остаётся популярной, она не объясняет появление богатых самородков. Сейсмические процессы выглядят более убедительно", — пояснил геолог Университета Монаша Крис Войзи.

Новые горизонты для науки

В апреле 2024 года учёные создали материал "голден" — золото толщиной всего в один атом. В таком состоянии металл ведёт себя как полупроводник и может использоваться в электронике. Хотя это напрямую не связано с добычей, открытия в геологии и материаловедении идут рука об руку, расширяя представления о возможностях золота.

Дальнейшие шаги в Хунани

В регионе уже пробурили 55 скважин общей протяжённостью 65 км, и работы продолжаются. Цель — нарастить запасы минимум на 55 тонн к концу 2025 года. Государственная корпорация Hunan Mineral Resources Group ведёт "комплексную геологоразведку", которая может выявить ещё больше золота.

Если прогноз подтвердится, мир станет свидетелем крупнейшего открытия золота за всю историю добычи. И это меняет не только геологическую карту, но и баланс сил на мировом рынке драгоценных металлов.

Уточнения

Золото — благородный металл.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
