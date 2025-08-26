Когда цивилизации воевали за олово: так человечество пережило первый мировой кризис

Ещё до греков и римлян человечество пережило расцвет цивилизаций. Бронзовый век стал временем первой глобальной экономики и международной торговли. Но именно он подарил миру и первый апокалипсис.
Без олова не было бы бронзы, а значит — оружия, доспехов и военной мощи. Его добывали в Корнуолле и везли по морям в Египет, Месопотамию, на Крит. Бронза дала государствам технологическое преимущество, а вместе с ним — войны за ресурсы и торговые пути.
XIII век до н. э. — время противостояния Египта Рамзеса II и Хеттской империи. Мир зависел от баланса этих держав. Именно тогда был заключён первый в истории мирный договор — и возникла дипломатия: переписка, династические браки, гуманитарная помощь.
В бронзовом веке оформились международное разделение труда и торговые сети. Египет выращивал зерно и делал стекло, Кипр и Хетты добывали медь, а Корнуолл снабжал мир оловом. По морям шли слитки меди, янтарь, древесина и даже технологии судостроения.
Сначала бронзу получали с мышьяком, но она была ядовита. "Классическая" бронза с оловом стала настоящим стандартом. Но именно железо со временем оказалось доступнее и перспективнее — и постепенно изменило ход истории.
Почему цивилизации рухнули? Учёные спорят: вторжение "народов моря" с железным оружием, извержение вулкана Санторин, изменения климата или кризис власти и коррупция. Возможно, всё вместе.
На руинах бронзового века выросли новые цивилизации — Греция, Карфаген, Этрурия. Позже на их основе появится Римская империя.
Цивилиза́ция (от лат. civilis - гражданский, государственный): одним из первых термин "цивилизация" в научный оборот ввёл философ Адам Фергюсон, который подразумевал под термином стадию в развитии человеческого общества, характеризующуюся существованием общественных страт, а также городов, письменности и других подобных явлений.
