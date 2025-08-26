Когда цивилизации воевали за олово: так человечество пережило первый мировой кризис

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:02
Наука

Ещё до греков и римлян человечество пережило расцвет цивилизаций. Бронзовый век стал временем первой глобальной экономики и международной торговли. Но именно он подарил миру и первый апокалипсис.

Бронзовый век и катастрофа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бронзовый век и катастрофа

Олово — ключ к бронзе

Без олова не было бы бронзы, а значит — оружия, доспехов и военной мощи. Его добывали в Корнуолле и везли по морям в Египет, Месопотамию, на Крит. Бронза дала государствам технологическое преимущество, а вместе с ним — войны за ресурсы и торговые пути.

Сверхдержавы древности

XIII век до н. э. — время противостояния Египта Рамзеса II и Хеттской империи. Мир зависел от баланса этих держав. Именно тогда был заключён первый в истории мирный договор — и возникла дипломатия: переписка, династические браки, гуманитарная помощь.

Первая глобализация

В бронзовом веке оформились международное разделение труда и торговые сети. Египет выращивал зерно и делал стекло, Кипр и Хетты добывали медь, а Корнуолл снабжал мир оловом. По морям шли слитки меди, янтарь, древесина и даже технологии судостроения.

Прорыв в металлургии

Сначала бронзу получали с мышьяком, но она была ядовита. "Классическая" бронза с оловом стала настоящим стандартом. Но именно железо со временем оказалось доступнее и перспективнее — и постепенно изменило ход истории.

Причины катастрофы

Почему цивилизации рухнули? Учёные спорят: вторжение "народов моря" с железным оружием, извержение вулкана Санторин, изменения климата или кризис власти и коррупция. Возможно, всё вместе.

Рождение нового мира

На руинах бронзового века выросли новые цивилизации — Греция, Карфаген, Этрурия. Позже на их основе появится Римская империя.

Уточнения

Цивилиза́ция (от лат. civilis - гражданский, государственный): одним из первых термин "цивилизация" в научный оборот ввёл философ Адам Фергюсон, который подразумевал под термином стадию в развитии человеческого общества, характеризующуюся существованием общественных страт, а также городов, письменности и других подобных явлений.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
