Каменная матрёшка раскрыла секреты майя: внутри Кукулькана нашли ещё одну пирамиду

Наука

Казалось бы, о храме Кукулькана в Чичен-Ице известно всё. Но археологи вновь удивили мир — внутри знаменитой пирамиды нашли ещё одну, третью по счёту.

Пирамида Кукулькана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирамида Кукулькана

"Матрешка" из камня

Учёные из Мексики и США подтвердили: внутри внешней пирамиды высотой 30 метров скрывается не только вторая (20 метров), открытая ещё в 40-е годы XX века, но и третья — всего 10 метров. Радиоэлектронные исследования показали её примерный возраст: 500-800 годы нашей эры, период "чистых майя".

Как строили пирамиду

  • Самая древняя, 10-метровая — около VII века.
  • Средняя, 20-метровая — завершена до 1000 года.
  • Внешняя, 30-метровая — достраивалась уже в XIV веке.

Таким образом, каждый слой отражает разные этапы истории цивилизации.

Архитектурные особенности

Внешняя пирамида впечатляет масштабами: 55 метров каждая сторона, девять ступенчатых террас и четыре лестницы по 91 ступени. Наверху — храм, где майя приносили жертвы.

Другие тайны пирамид

Храм Кукулькана — не единственная "многоэтажная" пирамида Америки. В Мексике находится и Великая пирамида в Чочуле, которая состоит минимум из шести вложенных конструкций и считается крупнейшей в мире.

Кстати, несколько лет назад под Кукульканом обнаружили подземную реку. Она скрыта в известняковых породах на глубине 20 метров. Учёные предполагают, что вода могла символизировать сакральный центр мира майя.

Загадка цивилизации

Майя переживали расцвет с 250 по 800 годы н. э. Но к моменту прихода конкистадоров их культура уже находилась в упадке. Теперь новая находка может пролить свет на жизнь первых жителей этих мест.

Уточнения

Еги́петские пирами́ды - древние каменные сооружения пирамидальной формы, расположенные в Египте.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
