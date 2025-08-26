Драконий принц вышел из тени хранилищ: полвека старые кости скрывали новый вид предка тираннозавра

Полвека окаменелости пылились в хранилищах, пока не выяснилось: они принадлежат новому предку тираннозавра.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Динозавр ханкхуулуу

Ошибка длиной в 50 лет

В начале 1970-х кости нашли на юго-востоке Монголии и ошибочно записали к другому виду — алектрозавру. С тех пор они пролежали в ящиках института в Улан-Баторе.

Недавно канадский аспирант заметил несоответствия. В результате оказалось, что это частичные скелеты двух особей нового вида.

Новый герой палеонтологии

Динозавра назвали Khankhuuluu mongoliensis, что переводится как "драконий принц Монголии". Он был меньше грозного T. rex: около четырёх метров длиной и весил 750 кг — примерно как очень крупная лошадь.

Череп ханкхуулуу был вытянутым и неглубоким, похожим на черепа молодых тираннозаврид. По сохранившимся костям удалось детально описать его анатомию.

Пробел в эволюции

Филогенетический анализ показал: ханкхуулуу стоит прямо перед эутираннозаврами — группой, куда входят T. rex и тарбозавр. Это ключевое звено для понимания их происхождения.

Учёные выяснили, что массивные тираннозаврины и изящные алиорамины — не "древние ветви", а специализированные сестринские группы.

Миграции и расцвет

Около 20 млн лет до появления T. rex ханкхуулуу или его родственники перешли из Азии в Северную Америку по Берингийскому перешейку. Там они дали начало линии, из которой позже вышел легендарный рекс.

Разные пути развития

Эволюция шла разными траекториями:

Гигантские формы росли ускоренно, становясь сверххищниками;

Алиорамины сохраняли "юные" черты и занимали нишу средних хищников.

Так разные группы могли сосуществовать в Азии, деля экосистему.

Напоминание о тайнах музеев

Открытие показало: даже старые коллекции могут хранить неожиданные сокровища. Khankhuuluu mongoliensis добавил новое звено в историю тираннозавров и помог понять их биогеографию и адаптации.

Уточнения

