Драконий принц вышел из тени хранилищ: полвека старые кости скрывали новый вид предка тираннозавра

Полвека окаменелости пылились в хранилищах, пока не выяснилось: они принадлежат новому предку тираннозавра.
В начале 1970-х кости нашли на юго-востоке Монголии и ошибочно записали к другому виду — алектрозавру. С тех пор они пролежали в ящиках института в Улан-Баторе.
Недавно канадский аспирант заметил несоответствия. В результате оказалось, что это частичные скелеты двух особей нового вида.
Динозавра назвали Khankhuuluu mongoliensis, что переводится как "драконий принц Монголии". Он был меньше грозного T. rex: около четырёх метров длиной и весил 750 кг — примерно как очень крупная лошадь.
Череп ханкхуулуу был вытянутым и неглубоким, похожим на черепа молодых тираннозаврид. По сохранившимся костям удалось детально описать его анатомию.
Филогенетический анализ показал: ханкхуулуу стоит прямо перед эутираннозаврами — группой, куда входят T. rex и тарбозавр. Это ключевое звено для понимания их происхождения.
Учёные выяснили, что массивные тираннозаврины и изящные алиорамины — не "древние ветви", а специализированные сестринские группы.
Около 20 млн лет до появления T. rex ханкхуулуу или его родственники перешли из Азии в Северную Америку по Берингийскому перешейку. Там они дали начало линии, из которой позже вышел легендарный рекс.
Эволюция шла разными траекториями:
Так разные группы могли сосуществовать в Азии, деля экосистему.
Открытие показало: даже старые коллекции могут хранить неожиданные сокровища. Khankhuuluu mongoliensis добавил новое звено в историю тираннозавров и помог понять их биогеографию и адаптации.
