Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья

Можно ли считать Туринскую плащаницу подлинным свидетельством древности или это искусная мистификация? Новое исследование неожиданно приблизило нас к разгадке.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Туринская плащаница

Артефакт, который не даёт покоя

Туринская плащаница — льняное полотно с отпечатком мужской фигуры, где различимы следы, похожие на раны от распятия. Одни считают её настоящим саваном Иисуса Христа, другие — средневековым произведением искусства.

Радиоуглеродный след

В 1989 году радиоуглеродный анализ отнёс ткань к периоду 1260-1390 годов, что соответствовало версии о средневековом происхождении. Но позже появились сомнения: возможно, исследовали фрагмент поздней заплатки. В 2022-м новый метод показал — одна из нитей может относиться к I веку.

Ключевой аргумент — геометрия

Учёные заметили странность: если обернуть тело тканью, изображение должно искажаться. Но на плащанице никаких "растяжек" нет. Это противоречие получило название "эффект маски Агамемнона".

Цифровой эксперимент

Чтобы разобраться, специалист по 3D-моделированию сравнил два варианта: полное человеческое тело и барельеф — неглубокую рельефную скульптуру. Программа "обернула" ткань вокруг моделей и зафиксировала отпечатки.

С трёхмерной фигурой изображение получилось деформированным и непропорциональным.

С барельефом — наоборот: контуры почти совпали с рисунком на плащанице.

Этот результат даёт аргумент в пользу версии, что отпечаток мог оставить именно рельеф, а не человеческое тело.

Но остаётся главная загадка

Даже если это был барельеф, как удалось получить негативное изображение с такой детализацией? Простые методы окрашивания не объясняют феномен. Чтобы создать подобный эффект, в Средние века потребовались бы знания, близкие к протофотографии.

Таким образом, новая работа снимает одни вопросы, но открывает ещё более острые: каким образом мог быть создан столь загадочный отпечаток?

Уточнения

Барелье́ф (фр. bas-relief - низкий рельеф) — вид рель­еф­ной скульп­ту­ры, в котором изображение выступает над плоскостью фона не более, чем на половину своего объёма. Высокий рельеф называется горельефом, углублённый — контррельефом.

