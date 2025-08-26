Учёные США предложили набор семян для выживания в условиях ядерной зимы

Американские исследователи предлагают необычное решение: заранее создать специальные наборы семян, которые помогут пережить катастрофический спад урожаев после ядерной войны.
Учёные смоделировали последствия атомного конфликта и пришли к выводу: без подготовки выжившие рискуют столкнуться с острой нехваткой продовольствия. Главная идея — хранить семена, которые дадут урожай даже в условиях резкого похолодания.
Для расчётов использовали агроэкосистемную модель Cycles. Она позволила спрогнозировать урожай кукурузы в 38,5 тысячи точках по всей планете при разных сценариях — от локальной войны Индии и Пакистана до глобального конфликта России и НАТО.
При самом разрушительном варианте (150 млн тонн сажи в атмосфере) температура падала более чем на 15 градусов, а осадки и солнечный свет сокращались на 70%.
Сажа не только охлаждает климат, но и разрушает озоновый слой. В симуляции после войны России и НАТО уровень УФ-излучения превышал норму даже через 8-10 лет.
Учёные предлагают создать Agricultural Resilience Kit (ARK) — склады семян, подобранных для разных климатических условий.
Однако не все согласны с идеей ядерной зимы. Скептики напоминают, что даже в Хиросиме и Нагасаки пожары были вызваны не самим взрывом, а углями от жаровен. В современных городах массовые огненные штормы маловероятны, а сажа от пожаров не способна подняться так высоко в атмосферу, чтобы вызвать долгосрочное похолодание.
