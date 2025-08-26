Луна превращается в гигантский аккумулятор: скачки температур открывают путь к новым источникам энергии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Можно ли использовать экстремальные перепады температур Луны, чтобы обеспечить энергию для будущих поселений? На этот вопрос недавно ответили исследователи из Южной Кореи, представив результаты работы в журнале Acta Astronautica.

Лунная энергетика
Лунная энергетика

Энергия в условиях холода и жары

На поверхности Луны температура днём достигает +121°C, а ночью опускается до -133°C. Учёные предположили, что именно такие резкие колебания могут улучшить работу термоэлектрических генераторов (ТЭГ), особенно если они функционируют в "переходном режиме".

Роль тепловых накопителей

Главная цель экспериментов заключалась в том, чтобы проверить, как системы с тепловым накоплением (HS) помогут ТЭГ работать более эффективно. Оказалось, что применение нескольких накопителей увеличивает генерацию энергии почти на 49%. Это внушительное улучшение даёт надежду, что лунные базы смогут получать стабильное питание, не завися от поставок с Земли.

Альтернативные варианты

Учёные также сравнили другие источники энергии: радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ), солнечные батареи и ядерные реакторы.

РИТЭГ уже использовались в миссиях "Аполлон" и на марсоходах Curiosity и Perseverance. NASA планирует применить их и в миссии Dragonfly в 2028 году. Но у РИТЭГ есть серьёзный минус — постепенный распад изотопов, что делает их менее подходящими для долгосрочных проектов.

"Артемида" и путь к Марсу

Программа NASA "Артемида" предполагает создание постоянных лунных баз. Это исследование делает её планы более реалистичными: наличие надежного источника энергии на Луне не только поддержит долгосрочное присутствие людей, но и станет шагом к миссиям на Марс.

Здесь важен принцип ISRU (использование местных ресурсов), позволяющий обходиться без постоянных поставок топлива и материалов с Земли.

ТЭГ, работающие в условиях колоссальных температурных перепадов Луны, могут стать базовым решением для энергетики будущих поселений. Они сделают возможным не только освоение Луны, но и отправку людей дальше — к Марсу и другим планетам.

