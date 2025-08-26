Растения шепчут электричеством — и этот язык уже начали понимать люди

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные расшифровывают электрические сигналы растений для создания биосенсоров
2:22
Наука

Они вовсе не молчаливы. Каждое растение живёт в мире электрических импульсов, которые формируют своеобразный язык сигналов. И сегодня мы начинаем расшифровывать этот тайный код природы.

Растения и электрические сигналы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Растения и электрические сигналы

Электрический язык природы

Растения передают сигналы через проводящие ткани — в основном флоэму. Эти импульсы помогают регулировать важнейшие процессы: от реакции на повреждения до фотосинтеза. Даже ксилема, отвечающая за транспорт воды, может участвовать в передаче сигналов благодаря изменению давления.

Живые примеры

  • Венерина мухоловка: захлопывает ловушку, если получает два импульса подряд с интервалом не более 20-30 секунд. Если проверка пройдена, створки смыкаются за доли секунды.
  • Мимоза стыдливая: при прикосновении мгновенно складывает листья. Сигнал распространяется молниеносно, а возврат в исходное состояние может занять до получаса.

Как фиксируют сигналы

Учёные используют разные методы:

  • Экстрацеллюлярная запись — электроды на поверхности растения регистрируют изменения потенциала.
  • Интрацеллюлярная запись — микроэлектроды вводятся прямо в клетки, позволяя видеть работу мембран.
  • Импедансометрия — измеряет сопротивление тканей, показывая реакцию растения на стресс.

Например, у венериной мухоловки применяли массив из 30 электродов, чтобы проследить движение сигнала от волосков к ловушке.

От импульсов к сенсорам

Освоив электрический язык растений, учёные создали биосенсоры — живые организмы с встроенной электроникой. Даже обычный шпинат или алоэ можно превратить в "датчики", фиксирующие влажность, содержание CO₂ или уровень загрязнений.

Перспективы применения

Биосенсоры способны:

  • Мониторить изменения климата там, где традиционные методы бессильны.
  • Отслеживать загрязнения и стрессовые факторы.
  • Объединять живую природу и цифровые технологии.

Есть и ещё одна интригующая гипотеза: электрическая активность растений может быть формой их кратковременной памяти. Иными словами, растения словно учатся, чтобы лучше адаптироваться к миру.

Уточнения

Флоэ́ма (от греч. φλοῦς - кора) — ткань, обеспечивающая транспортировку питательных веществ из листьев и других органов растения в его корни, семена и зреющие плоды.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
