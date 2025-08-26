Растения шепчут электричеством — и этот язык уже начали понимать люди

Они вовсе не молчаливы. Каждое растение живёт в мире электрических импульсов, которые формируют своеобразный язык сигналов. И сегодня мы начинаем расшифровывать этот тайный код природы.
Растения передают сигналы через проводящие ткани — в основном флоэму. Эти импульсы помогают регулировать важнейшие процессы: от реакции на повреждения до фотосинтеза. Даже ксилема, отвечающая за транспорт воды, может участвовать в передаче сигналов благодаря изменению давления.
Учёные используют разные методы:
Например, у венериной мухоловки применяли массив из 30 электродов, чтобы проследить движение сигнала от волосков к ловушке.
Освоив электрический язык растений, учёные создали биосенсоры — живые организмы с встроенной электроникой. Даже обычный шпинат или алоэ можно превратить в "датчики", фиксирующие влажность, содержание CO₂ или уровень загрязнений.
Биосенсоры способны:
Есть и ещё одна интригующая гипотеза: электрическая активность растений может быть формой их кратковременной памяти. Иными словами, растения словно учатся, чтобы лучше адаптироваться к миру.
Флоэ́ма (от греч. φλοῦς - кора) — ткань, обеспечивающая транспортировку питательных веществ из листьев и других органов растения в его корни, семена и зреющие плоды.
