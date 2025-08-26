Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти

Кто бы мог подумать, что холодильник будущего может работать без привычных хладагентов и при этом быть эффективнее на три четверти? Именно такую технологию представили Samsung и Институт Johns Hopkins, получившие престижную премию Global Innovation Award.
Команда разработала холодильный элемент на основе эффекта Пельтье, используя нанотехнологии. Главный результат — демонстрация готового охлаждающего блока, который не просто концепция, а реально работающий образец.
Секрет успеха кроется в тонких пленках, созданных по инновационной технологии. Они позволили повысить эффективность классического паро-компрессионного цикла на 75%. В итоге охлаждающие устройства становятся легче, компактнее и значительно экономичнее.
В отличие от традиционных систем с химическими хладагентами, новое решение не вносит вклад в рост парникового эффекта. А это значит — меньше вреда для экологии и возможность регулировать мощность охлаждения цифровыми методами.
Эта технология открывает перспективы не только для бытовых холодильников. Речь идёт о широком спектре отраслей: от медицинского оборудования и транспорта до промышленного производства. Потенциал применения огромен, и именно поэтому работа Samsung и Johns Hopkins получила международное признание.
Хладаге́нт - рабочее вещество (может являться жидкостью, газом и даже быть в твердом агрегатном состоянии) холодильной машины, которое при кипении (испарении, плавлении или даже сублимации) отнимает теплоту от охлаждаемого объекта и затем после сжатия передаёт её охлаждающей среде за счёт конденсации или иному фазовому переходу (воде, воздуху и т. п.).
