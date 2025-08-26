Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука

Кто бы мог подумать, что холодильник будущего может работать без привычных хладагентов и при этом быть эффективнее на три четверти? Именно такую технологию представили Samsung и Институт Johns Hopkins, получившие престижную премию Global Innovation Award.

Холодильный элемент Пельтье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Холодильный элемент Пельтье

Что сделано

Команда разработала холодильный элемент на основе эффекта Пельтье, используя нанотехнологии. Главный результат — демонстрация готового охлаждающего блока, который не просто концепция, а реально работающий образец.

Новая эффективность

Секрет успеха кроется в тонких пленках, созданных по инновационной технологии. Они позволили повысить эффективность классического паро-компрессионного цикла на 75%. В итоге охлаждающие устройства становятся легче, компактнее и значительно экономичнее.

Экологичность без компромиссов

В отличие от традиционных систем с химическими хладагентами, новое решение не вносит вклад в рост парникового эффекта. А это значит — меньше вреда для экологии и возможность регулировать мощность охлаждения цифровыми методами.

Где применят

Эта технология открывает перспективы не только для бытовых холодильников. Речь идёт о широком спектре отраслей: от медицинского оборудования и транспорта до промышленного производства. Потенциал применения огромен, и именно поэтому работа Samsung и Johns Hopkins получила международное признание.

Уточнения

Хладаге́нт - рабочее вещество (может являться жидкостью, газом и даже быть в твердом агрегатном состоянии) холодильной машины, которое при кипении (испарении, плавлении или даже сублимации) отнимает теплоту от охлаждаемого объекта и затем после сжатия передаёт её охлаждающей среде за счёт конденсации или иному фазовому переходу (воде, воздуху и т. п.).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
