Тайфун Каджики сеет хаос: Вьетнам и Китай в ожидании мощного удара стихии

Тайфун Каджики обрушится на Вьетнам и Китай: объявлена эвакуация
1:19
Наука

Вьетнам объявил о планах эвакуировать более полумиллиона человек и приказал судам оставаться на берегу из-за приближения тайфуна "Каджики". В южнокитайском городе Санья в воскресенье закрыли предприятия и общественный транспорт.

шторм
Фото: Wikimedia Commons by Ronnie Robertson, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
шторм

По данным метеорологов, шторм начнет надвигаться на южное побережье китайской провинции Хайнань с вечера воскресенья, а затем направится во Вьетнам. Скорость ветра тайфуна уже достигла 166 км/ч и может усилиться до 180 км/ч.

Власти Вьетнама планируют эвакуацию более 586 000 человек из центральных провинций, где предполагается удар тайфуна. Правительство призвало людей не выходить на улицу после 14:00 по Гринвичу в воскресенье.

Семь прибрежных провинций Вьетнама запретили судам выходить в море, а авиакомпания Vietnam Airlines отменили по меньшей мере 22 рейса в центральные города.

В Санье, известном своими курортами, закрыты туристические достопримечательности и предприятия. Метеорологическое агентство Китая ожидает сильные дожди и ветры на Хайнане с возможными осадками до 320 мм, сообщает CNN.

Уточнения

Тайфу́н — разновидность тропического циклона, которая типична для северо-западной части Тихого океана. В центральной части тайфунов наблюдается наибольшее снижение давления воздуха на поверхности моря, достигающее 650 мм рт. ст. (тайфун «Тип», 1979).
 

