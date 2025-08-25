Взрывной рост космических запусков: чем это грозит верхним слоям атмосферы Земли

Учёные: загрязнение атмосферы от космических запусков растёт

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые призывают к созданию нового глобального подхода для борьбы с загрязнением воздуха, вызванным космическими запусками.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use спутники Starlink

Команда под руководством профессора Элоизы Марэ из Университетского колледжа Лондона отслеживает космическую деятельность с 2020 года. В 2024 году было зафиксировано 259 запусков ракет, а в 2023 году — 223. В результате использовано было более 153 000 тонн топлива.

Марэ отмечает, что ракеты и спутники выбрасывают в атмосферу больше загрязняющих веществ, чем когда-либо прежде, и это может серьезно влиять на верхние слои. Запуски больших групп спутников Starlink, OneWeb и Thousand Sails привели к трехкратному увеличению выбросов сажи и углекислого газа, влияющих на климат.

Хотя объемы CO2 и сажи от космических аппаратов не сопоставимы с другими отраслями, частицы остаются в верхних слоях атмосферы гораздо дольше, что приводит к 500-кратному увеличению влияния на потепление климата по сравнению с авиационными выбросами, передает The Guardian.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός — «пар» и σφαῖρα — «сфера») — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

