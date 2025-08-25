Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вомбаты формируют кубические фекалии для меток территории, говорят ученые
Господдержка малого бизнеса в России упала на 39% — разъяснения эксперта
Морковь и цуккини заиграют по-новому: сочные фрикадельки — попробуйте простой рецепт
Биолог Латынина о своём похудении на 30 кг: нужно перестать воевать с едой
Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву родным человеком
Матрас и шторы нужно чистить хотя бы раз в год — иначе рискуете здоровьем
Раскройте тайны парка Миссисипи-Палисейдс: приключение среди скал и истории США
Автовладельцы выбирают Peugeot 206 и Daewoo Nexia среди бюджетных моделей
Стоматолог Ахмурзаев: главная причина кариеса связана с плохой гигиеной полости рта

Взрывной рост космических запусков: чем это грозит верхним слоям атмосферы Земли

Учёные: загрязнение атмосферы от космических запусков растёт
1:15
Наука

Ученые призывают к созданию нового глобального подхода для борьбы с загрязнением воздуха, вызванным космическими запусками.

спутники Starlink
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
спутники Starlink

Команда под руководством профессора Элоизы Марэ из Университетского колледжа Лондона отслеживает космическую деятельность с 2020 года. В 2024 году было зафиксировано 259 запусков ракет, а в 2023 году — 223. В результате использовано было более 153 000 тонн топлива.

Марэ отмечает, что ракеты и спутники выбрасывают в атмосферу больше загрязняющих веществ, чем когда-либо прежде, и это может серьезно влиять на верхние слои. Запуски больших групп спутников Starlink, OneWeb и Thousand Sails привели к трехкратному увеличению выбросов сажи и углекислого газа, влияющих на климат.

Хотя объемы CO2 и сажи от космических аппаратов не сопоставимы с другими отраслями, частицы остаются в верхних слоях атмосферы гораздо дольше, что приводит к 500-кратному увеличению влияния на потепление климата по сравнению с авиационными выбросами, передает The Guardian.

Уточнения

Атмосфе́ра (от др.-греч. ἀτμός — «пар» и σφαῖρα — «сфера») — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Последние материалы
Учёные: загрязнение атмосферы от космических запусков растёт
Биолог Латынина о своём похудении на 30 кг: нужно перестать воевать с едой
Матрас и шторы нужно чистить хотя бы раз в год — иначе рискуете здоровьем
Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву родным человеком
Раскройте тайны парка Миссисипи-Палисейдс: приключение среди скал и истории США
Автовладельцы выбирают Peugeot 206 и Daewoo Nexia среди бюджетных моделей
Стоматолог Ахмурзаев: главная причина кариеса связана с плохой гигиеной полости рта
Декоративная косметика с ретинолом стала новым трендом в макияже
Принципы бодибилдинга: тренировки, позирование, питание и восстановление — тренеры
Привычка смотреть вниз на экран приводит к образованию второго подбородка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.