Острова-призраки: почему жители Маршалловых островов не могут вернуться домой

Ядерные испытания США: спустя десятилетия Маршалловы острова остаются опасным местом

Наука

В период с 1946 по 1958 годы США провели на Маршалловых островах серию из 67 ядерных испытаний. Общая мощность произведенных взрывов была равнозначна взрывной силе 7232 бомб, сброшенных на Хиросиму.

Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ядерный взрыв

В связи с ядерными испытаниями жители Маршалловых островов, проживавшие вблизи испытательных полигонов, были переселены. Несмотря на попытки возвращения в 1970-х и 1980-х годах, некоторые из них до сих пор не вернулись на свои родные земли. Значительное число островитян сейчас проживает в Спрингдейле (штат Арканзас, США), где они бережно сохраняют свою культуру, а также в небольших сообществах в Оклахоме, Канзасе и Миссури.

По словам Иваны Николич Хьюз, участницы исследовательской группы Колумбийского университета, изучающей радиационный фон на островах, некоторые части Маршалловых островов все еще загрязнены, и пять островов подверглись полному или частичному разрушению.

Хьюз пояснила в интервью CNN, что определенные радиоактивные изотопы имеют свойство накапливаться в пищевых продуктах в процессе биоаккумуляции.

"В продуктах питания мы обнаружили высокие концентрации изотопа цезия-137, — отметила она. — Он накапливается в растениях, поглощающих питательные вещества из почвы".

Кокосовые крабы, обитающие на островах, питаются кокосами, поэтому при направлении детектора радиации на краба можно зафиксировать высокие показания радиации.

Процесс накопления происходит постепенно: сначала незначительное содержание в почве, затем немного больше — в кокосах, и еще больше — в кокосовых крабах. Это становится проблемой, если люди, живущие на острове, регулярно употребляют в пищу местные продукты питания.

Уточнения

Па́льмовый вор кокосовый краб (лат. Birgus latro) — вид десятиногих раков из надсемейства раков-отшельников (Paguroidea). В отличие от большинства других раков-отшельников, он использует пустые раковины брюхоногих моллюсков только на ранних стадиях развития. Взрослые особи ведут сухопутный образ жизни. Пальмовые воры распространены в тропиках на островах Индийского и западной части Тихого океанов. Их мясо употребляют в пищу.



