Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Матрас и шторы нужно чистить хотя бы раз в год — иначе рискуете здоровьем
Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву родным человеком
Раскройте тайны парка Миссисипи-Палисейдс: приключение среди скал и истории США
Автовладельцы выбирают Peugeot 206 и Daewoo Nexia среди бюджетных моделей
Стоматолог Ахмурзаев: главная причина кариеса связана с плохой гигиеной полости рта
Декоративная косметика с ретинолом стала новым трендом в макияже
Принципы бодибилдинга: тренировки, позирование, питание и восстановление — тренеры
Привычка смотреть вниз на экран приводит к образованию второго подбородка
Центробанк: средняя выплата по ОСАГО выросла на 17,7%

Острова-призраки: почему жители Маршалловых островов не могут вернуться домой

Ядерные испытания США: спустя десятилетия Маршалловы острова остаются опасным местом
2:04
Наука

В период с 1946 по 1958 годы США провели на Маршалловых островах серию из 67 ядерных испытаний. Общая мощность произведенных взрывов была равнозначна взрывной силе 7232 бомб, сброшенных на Хиросиму.

Ядерный взрыв
Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ядерный взрыв

В связи с ядерными испытаниями жители Маршалловых островов, проживавшие вблизи испытательных полигонов, были переселены. Несмотря на попытки возвращения в 1970-х и 1980-х годах, некоторые из них до сих пор не вернулись на свои родные земли. Значительное число островитян сейчас проживает в Спрингдейле (штат Арканзас, США), где они бережно сохраняют свою культуру, а также в небольших сообществах в Оклахоме, Канзасе и Миссури.

По словам Иваны Николич Хьюз, участницы исследовательской группы Колумбийского университета, изучающей радиационный фон на островах, некоторые части Маршалловых островов все еще загрязнены, и пять островов подверглись полному или частичному разрушению.

Хьюз пояснила в интервью CNN, что определенные радиоактивные изотопы имеют свойство накапливаться в пищевых продуктах в процессе биоаккумуляции.

"В продуктах питания мы обнаружили высокие концентрации изотопа цезия-137, — отметила она. — Он накапливается в растениях, поглощающих питательные вещества из почвы".

Кокосовые крабы, обитающие на островах, питаются кокосами, поэтому при направлении детектора радиации на краба можно зафиксировать высокие показания радиации.

Процесс накопления происходит постепенно: сначала незначительное содержание в почве, затем немного больше — в кокосах, и еще больше — в кокосовых крабах. Это становится проблемой, если люди, живущие на острове, регулярно употребляют в пищу местные продукты питания.

Уточнения

Па́льмовый вор кокосовый краб (лат. Birgus latro) — вид десятиногих раков из надсемейства раков-отшельников (Paguroidea). В отличие от большинства других раков-отшельников, он использует пустые раковины брюхоногих моллюсков только на ранних стадиях развития. Взрослые особи ведут сухопутный образ жизни. Пальмовые воры распространены в тропиках на островах Индийского и западной части Тихого океанов. Их мясо употребляют в пищу.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Садоводство, цветоводство
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта Аудио 
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Последние материалы
Матрас и шторы нужно чистить хотя бы раз в год — иначе рискуете здоровьем
Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву родным человеком
Раскройте тайны парка Миссисипи-Палисейдс: приключение среди скал и истории США
Автовладельцы выбирают Peugeot 206 и Daewoo Nexia среди бюджетных моделей
Стоматолог Ахмурзаев: главная причина кариеса связана с плохой гигиеной полости рта
Декоративная косметика с ретинолом стала новым трендом в макияже
Принципы бодибилдинга: тренировки, позирование, питание и восстановление — тренеры
Привычка смотреть вниз на экран приводит к образованию второго подбородка
Центробанк: средняя выплата по ОСАГО выросла на 17,7%
Павлиашвили попросил пользователей Сети не смеяться над Киркоровым после падения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.