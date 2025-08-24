Генетический код тревоги: почему мы боимся пауков

Новейшие исследования позволяют предположить, что боязнь пауков — врожденная характеристика, игравшая важную роль в обеспечении выживания наших предков и укоренившаяся в генетическом коде человека.
По мнению ученых, стремление избегать встречи с паукообразными сформировалось в ходе эволюции сотни тысяч лет назад как защитный механизм от реальной угрозы.
Вполне возможно, что арахнофобия, одна из наиболее распространенных и изматывающих фобий, является отголоском древнего инстинкта самосохранения.
Вероятно, корни этого страха уходят в эпоху ранней эволюции человека в Африке, где миллионы лет назад обитали пауки, обладающие крайне токсичным ядом, передает Daily Mail.
Руководитель научного исследования Джошуа Нью из Колумбийского университета отмечает:
"Разнообразные виды пауков, чей яд был смертельно опасен для позвоночных, обитали на территории Африки задолго до появления гоминидов и сосуществовали с ними на протяжении десятков миллионов лет. Предки современного человека сталкивались с постоянной, непредсказуемой и серьезной угрозой быть ужаленными ядовитыми пауками в среде своего обитания".
Инсти́нкт (от лат. instinctus — «импульс») в биологии — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия, другими словами — совокупность сложных наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного вида при определённых условиях.
