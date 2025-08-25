Каждая минута имеет значение: исследование показало связь сна и сердечных рисков у больных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Влияние сна на здоровье: как режим может уменьшить риски у пациентов с сердечной недостаточностью
Наука

Новое исследование учёных из Университета Орегона здоровья и науки показало: для людей, восстанавливающихся после сердечной недостаточности, режим сна может быть жизненно важным. Даже умеренные колебания во времени отхода ко сну и пробуждения в два раза увеличивают риск повторных осложнений в течение полугода.

Боль в сердце
Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Ход исследования

  • В исследовании участвовали 32 пациента, госпитализированные с острой декомпенсированной сердечной недостаточностью.
  • В течение недели после выписки они фиксировали в дневниках время сна и пробуждения.
  • На основании записей участников разделили на две группы: с регулярным и умеренно нерегулярным сном.

Результаты:

  • у 21 человека в течение шести месяцев снова возникли клинические проблемы (повторная госпитализация, обращение в неотложку или смерть);
  • 13 из них спали нерегулярно, и именно у них риск осложнений оказался более чем в 2 раза выше, чем у участников с регулярным режимом сна.

Почему это важно

По словам ведущего автора работы Брук Шейфер, даже небольшие сдвиги сна могут влиять на механизмы регуляции сердца и сосудов. В норме во сне давление и пульс снижаются, но нерегулярный график нарушает этот процесс.

"Улучшение режима сна может стать доступным способом снизить риск осложнений у людей с сердечной недостаточностью", — отмечают авторы.

Что дальше

Учёные планируют расширить исследование с привлечением большего числа участников и проверить, помогает ли стабилизация сна уменьшить не только сердечные риски, но и другие клинические проявления болезни.

Уточнения

Серде́чная недоста́точность (лат  insufficientia cordis) — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда. Проявляется увеличением объёма межклеточной жидкости и снижением перфузии органов и тканей. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
