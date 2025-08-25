Каждая минута имеет значение: исследование показало связь сна и сердечных рисков у больных

Новое исследование учёных из Университета Орегона здоровья и науки показало: для людей, восстанавливающихся после сердечной недостаточности, режим сна может быть жизненно важным. Даже умеренные колебания во времени отхода ко сну и пробуждения в два раза увеличивают риск повторных осложнений в течение полугода.
Результаты:
По словам ведущего автора работы Брук Шейфер, даже небольшие сдвиги сна могут влиять на механизмы регуляции сердца и сосудов. В норме во сне давление и пульс снижаются, но нерегулярный график нарушает этот процесс.
"Улучшение режима сна может стать доступным способом снизить риск осложнений у людей с сердечной недостаточностью", — отмечают авторы.
Учёные планируют расширить исследование с привлечением большего числа участников и проверить, помогает ли стабилизация сна уменьшить не только сердечные риски, но и другие клинические проявления болезни.
Серде́чная недоста́точность (лат insufficientia cordis) — синдром, вызванный декомпенсированным нарушением функции миокарда. Проявляется увеличением объёма межклеточной жидкости и снижением перфузии органов и тканей.
