Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Toyota выплатит компенсации владельцам из-за проблем Bluetooth Echo
Коллагеновый кофе: как улучшить состояние здоровья с помощью утреннего напитка
Сингапурский студент запустил бизнес по продаже слойки с карри: история успеха
Укус летучей мыши при бешенстве опаснее собаки и может привести к смерти за 5 дней
Гордон объяснила, что пары разводятся при изменении статуса одного из партнёров
С 1 октября 2025 года Emirates вводит жёсткий запрет на пауэрбанки в самолётах
Старый ковер можно превратить в гамак, пуфик или сумку — советы дизайнеров
Забудьте о 8-12: учёные раскрыли истинный диапазон повторений для гипертрофии
Уход для кожи после бессонницы: проверенные решения и советы

От открытий к терапии: как новые данные о микроглии могут спасти от эпилепсии

Микроглия: архитекторы человеческого мозга, меняющие представления о его развитии
2:02
Наука

Учёные выяснили, что иммунные клетки мозга могут напрямую управлять его развитием ещё в утробе. Они стимулируют резкий рост особых нейронов — тормозных интернейронов, которые составляют до половины клеток в коре головного мозга человека и помогают балансировать возбуждающие сигналы. Сбоев в их работе связывают с эпилепсией, аутизмом и шизофренией.

Клетки головного мозга
Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клетки головного мозга

Чем уникален человеческий мозг

В коре человека интернейронов вдвое больше, чем у мышей. Чтобы понять, как они формируются, исследователи UCSF вырастили мини-органы мозга — органоиды, включив в них микроглию (иммунные клетки мозга). Ранее этого не делали.

Оказалось, что микроглия выделяет инсулиноподобный фактор роста IGF1, который и запускает массовое деление интернейронов. При блокировке сигналов IGF1 рост прекращался.

Интересно, что у мышей отключение этого механизма не дало эффекта. Это говорит о том, что подобная цепочка событий может быть уникальной особенностью человеческого мозга, связанной с нашей эволюцией и когнитивными возможностями.

Значение открытия

"Микроглия действительно настраивает и регулирует развитие нервной системы", — отмечает исследовательница Сяньхуа Пяо.

Иными словами, иммунные клетки оказались не только защитниками мозга, но и его "архитекторами".

Это открытие меняет представления о развитии мозга и показывает, насколько тесно связаны иммунная и нервная системы.

Ограничения и перспективы

Органоиды — не точные копии мозга, они отражают только ранние стадии его развития. На более поздних этапах или на уровне сложных цепей модель пока не работает.

Однако дальнейшие исследования помогут глубже понять роль микроглии и, возможно, найти новые подходы к лечению заболеваний мозга.

Уточнения

Микроглия — это резидентные макрофаги центральной нервной системы (ЦНС). Исторически микроглию классифицировали как подтип глиальных клеток центральной нервной системы.

Нейро́н (от др.-греч. νεῦρον "волокно; нерв") — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину
Домашние животные
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину Аудио 
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Последние материалы
МВД зафиксировало рост афер с разбитыми стёклами на трассах России
Домашний томатный соус: просто обжарьте лук, чеснок и добавьте помидоры
Starbucks сокращает производство кофе в США ради снижения затрат: детали
В Калифорнии охотники в шоке: кабаны внутри оказались ярко-синими
Врач-дерматолог Соколова предупредила об опасности частых пилингов для кожи
Столкновения можно было избежать: как аварийная ситуация с самолётом ANA стала уроком для пилотов
Загадка Вселенной: в миллиметровом диапазоне открыли нечто уникальное
Диетолог перечислила 5 суперфудов, которые топят жир на животе за 4 недели
Дизайнеры советуют нейтральную отделку для адаптивного интерьера подростков
Домашние сахарные скрабы — простой рецепт гладкой и ухоженной кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.