Сверхяркое излучение и секреты Punctum: загадочный объект в соседней галактике удивил астрономов

1:42
Наука

Астрономы с помощью радиотелескопа ALMA в Чили случайно открыли в галактике NGC 4945 нечто удивительное. Компактный источник излучения, получивший название Punctum ("точка" на латыни), оказался настолько ярким, что не вписывается ни в одну известную категорию астрофизических объектов.

Космос
Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Чем он уникален

По словам руководителя исследования Елены Шабловинской, Punctum в 10 000-100 000 раз ярче магнетаров, в сотни раз ярче микроквазаров и заметно превосходит почти все сверхновые. Среди связанных со звёздами источников в нашей галактике его соперником остаётся лишь Крабовидная туманность.

Главная особенность — сильная поляризация излучения, которая говорит о мощном упорядоченном магнитном поле. Это указывает на синхротронное происхождение радиоволн: заряженные частицы движутся почти со скоростью света и испускают энергию.

Что это может быть

Учёные обсуждают разные версии:

  • магнетар в необычной среде,
  • остаток сверхновой, но крайне компактный,
  • совершенно новый тип объекта, ранее недоступный для наблюдений.

Главная сложность в том, что Punctum не виден ни в оптическом, ни в рентгеновском диапазоне — только в миллиметровом.

Что дальше

ALMA продолжит наблюдения с более высокой чувствительностью, а решающую роль может сыграть телескоп James Webb.

Его инфракрасные данные помогут понять природу объекта и определить, связано ли излучение только с синхротроном или есть примеси пыли и газовых линий.

Уточнения

Atacama Large Millimeter Array (ALMA; «Атакамская большая [антенная] решётка миллиметрового диапазона») — комплекс радиотелескопов, расположенный в чилийской пустыне Атакама, который наблюдает электромагнитное излучение с миллиметровой и субмиллиметровой длиной волны.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
