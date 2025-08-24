Зона турбулентности: почему полёты становятся опаснее

Эксперты авиационной отрасли: изменения климата усиливают турбулентность

По мнению экспертов авиационной отрасли, опрошенных Всемирной метеорологической организацией в 2020 году, усиление турбулентности связано с изменениями климата. В опросе приняли участие более 400 специалистов, включая пилотов, членов экипажей и авиадиспетчеров.

Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Falcon 10

Особую опасность представляет турбулентность в ясном небе, которую сложнее обнаружить по сравнению с турбулентностью, вызванной грозами или горным рельефом. Как отмечает Пол Уильямс, специалист по атмосферным явлениям из Университета Рединга, такой вид турбулентности возникает внезапно, без видимых признаков.

Исследования Уильямса показывают, что интенсивность турбулентности в ясном небе, особенно ее сильных проявлений, уже возросла из-за усиления сдвига ветра в струйных течениях, вызванного повышением температуры.

Сильная турбулентность может приводить к кратковременной потере управления самолетом, подбрасыванию пассажиров и невозможности передвижения по салону.

По данным Уильямса, в 2020 году в Северной Атлантике, где проходят маршруты между Северной Америкой и Европой, наблюдалось на 55% больше случаев сильной турбулентности в ясном небе, чем в 1979 году. Прогнозируется, что к 2060-м годам турбулентность может усилиться в два-три раза.

Повышенная турбулентность может приводить к ускоренному износу самолетов, несмотря на то, что в них внедрены различные современные системы.

Изменение климата также приводит к увеличению задержек рейсов из-за неблагоприятных погодных условий (грозы, ураганы, аномальная жара и лесные пожары). В некоторых случаях жара может приводить к деформации взлетно-посадочных полос или к необходимости снижения веса самолета для взлета, пишет Business Insider.

