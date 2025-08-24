Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Взорвётся снова? SpaceX готовится к новому испытанию Starship

CNN: SpaceX анонсировала десятый запуск Starship
2:18
Наука

Самая массивная из когда-либо построенных ракетных систем готовится к очередному испытанию.

Ракета Starship
Фото: SpaceX is licensed under Free More info
Ракета Starship

Десятый запуск ракеты

SpaceX сообщила о планах по запуску мегаракеты Starship в рамках часового испытательного полета, запланированного на 19:30 по восточному времени в воскресенье (01:30 25 августа по Москве). Прямая трансляция события начнется примерно за полчаса до старта, сообщает CNN.

Беспилотный прототип Starship будет следовать траектории, аналогичной предыдущим трем миссиям, ставя перед собой цель выполнить тестовые задачи, которые не были реализованы в предыдущих, неудачно завершившихся попытках. Текущее поколение Starship было представлено SpaceX в январе, после успешных тестовых полетов уменьшенной версии ракеты в 2024 году.

Неудачные запуски

Однако, начиная с первого запуска, ракета дважды взрывалась над населенными островами к востоку от Флориды, что привело к падению обломков на дороги в Терксе и Кайкосе и их выбросу на побережье Багамских островов. Во время последнего испытательного полета в мае корабль потерял управление при приближении к месту посадки в Индийском океане.

В июне Starship, установленный на испытательном стенде для двигателей на базе SpaceX в Южном Техасе, неожиданно взорвался, повредив инфраструктуру компании.

Эти провалы вызвали критику в адрес SpaceX и привлекли внимание новых противников, в том числе правительства Мексики, которое пригрозило подать иск из-за падения обломков на ее территории и вблизи нее. Правительство Великобритании также выразило обеспокоенность безопасностью своих заморских территорий, включая острова Теркс и Кайкос.

При этом успех данного проекта не гарантирован.

"Очень сложно предсказать, чем все это закончится, — заявил Гаррет Райзман, бывший астронавт НАСА, консультант SpaceX и профессор аэрокосмической инженерии в Университете Южной Калифорнии. — Результатом может быть как полный провал, так и революция в наших будущих космических начинаниях, геополитике".

Уточнения

Кри́тика (от фр. critique из др.-греч. κριτική τέχνη «искусство разбирать, суждение») — розыск и суждение о достоинствах и недостатках какого-либо труда, анализ, оценка о явлениях какой-либо области человеческой деятельности.
 

