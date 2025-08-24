Зарядное устройство съедает ваш бюджет: 100 евро в год улетают в никуда

Вот как скрытое потребление электричества увеличивает ваши расходы

Многие из нас ежедневно совершают одну и ту же ошибку, даже не подозревая, как она сказывается на кошельке и экологии. Речь идет о привычке оставлять зарядные устройства подключенными к розетке, даже когда они не используются.

Это приводит к незаметному, но постоянному потреблению электроэнергии, которое специалисты называют "скрытым" или "фантомным". Хотя на первый взгляд кажется, что речь идет о мелочи, в долгосрочной перспективе такие траты накапливаются, особенно если в доме одновременно подключено несколько приборов.

Если зарядное устройство остается в розетке круглые сутки, оно может расходовать от 0,1 до 0,5 ватт электроэнергии ежечасно. На первый взгляд, это кажется незначительным, но за год одно устройство может "съесть" около 4,4 киловатт-часов энергии.

Но проблема не ограничивается только зарядными устройствами. Многие бытовые приборы, такие как телевизоры, игровые консоли, роутеры, микроволновки и даже электрические зубные щетки, продолжают потреблять энергию в режиме ожидания. По оценкам, такие скрытые траты могут составлять до 10% от общего счета за электроэнергию. Для среднестатистической семьи это означает дополнительные расходы в размере 50-80 евро в год (4,500-7,400), а в домах с большим количеством техники эта сумма легко может перевалить за 100 евро (~9,300 рублей).

Эти цифры особенно значимы в условиях, когда стоимость электроэнергии растет, а вопросы экологии становятся все более актуальными. Любые, даже самые незначительные потери энергии, приводят не только к лишним тратам, но и к увеличению углеродного следа.

Решение проблемы проще, чем кажется. Достаточно вынимать зарядное устройство из розетки сразу после того, как гаджет зарядился. Этот маленький шаг может стать частью ежедневной рутины, если, например, связать его с утренними делами, такими как сборы на работу или учебу.

Для тех, у кого в доме много техники, полезным решением станут многорозеточные удлинители с выключателем. С их помощью можно одним движением отключить сразу несколько приборов, минимизировав их потребление. Также стоит обратить внимание на качество зарядных устройств: дешевые модели часто расходуют больше энергии, даже если к ним ничего не подключено.

Тем, кто часто забывает о таких мелочах, помогут простые напоминания — заметка на видном месте или уведомление на телефоне. Пользователи, которые уже внедрили эту привычку, отмечают, что через пару недель она становится автоматической и не требует усилий.

Сокращение даже нескольких киловатт-часов в год — это не только экономия, но и вклад в защиту окружающей среды. Если каждая семья начнет следить за "фантомным" потреблением, в масштабах страны это позволит сэкономить миллионы киловатт-часов энергии и значительно снизить выбросы углекислого газа.

Таким образом, простое действие, занимающее всего пару секунд в день, может иметь куда более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд. Это не только способ уменьшить счета за коммунальные услуги, но и возможность внести свой вклад в решение глобальных экологических проблем.

