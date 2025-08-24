Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микела Сенига: лимон полезно употреблять для иммунитета, кожи и сердца
Как правильно сушить вьющиеся волосы феном с диффузором: полезные советы
Исландец проехал 1 миллион километров на Skoda Octavia
Календула, бархатцы и настурция защищают огород от вредителей
Морщины, круги, отёки: какой крем справится с каждым
Land Rover представил Defender Octa с разгоном до 100 км/ч за 3,8 секунды — Popsci
Кабаны ежегодно убивают людей чаще, чем акулы
Лада Дэнс вспомнила, как не смогла спеть дуэтом с Авраамом Руссо из-за травмы
Правильное размещение микроволновки экономит полезное пространство, говорят дизайнеры

Зарядное устройство съедает ваш бюджет: 100 евро в год улетают в никуда

Вот как скрытое потребление электричества увеличивает ваши расходы
3:38
Наука

Многие из нас ежедневно совершают одну и ту же ошибку, даже не подозревая, как она сказывается на кошельке и экологии. Речь идет о привычке оставлять зарядные устройства подключенными к розетке, даже когда они не используются.

Смартфон на зарядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смартфон на зарядке

Это приводит к незаметному, но постоянному потреблению электроэнергии, которое специалисты называют "скрытым" или "фантомным". Хотя на первый взгляд кажется, что речь идет о мелочи, в долгосрочной перспективе такие траты накапливаются, особенно если в доме одновременно подключено несколько приборов.

Если зарядное устройство остается в розетке круглые сутки, оно может расходовать от 0,1 до 0,5 ватт электроэнергии ежечасно. На первый взгляд, это кажется незначительным, но за год одно устройство может "съесть" около 4,4 киловатт-часов энергии.

Но проблема не ограничивается только зарядными устройствами. Многие бытовые приборы, такие как телевизоры, игровые консоли, роутеры, микроволновки и даже электрические зубные щетки, продолжают потреблять энергию в режиме ожидания. По оценкам, такие скрытые траты могут составлять до 10% от общего счета за электроэнергию. Для среднестатистической семьи это означает дополнительные расходы в размере 50-80 евро в год (4,500-7,400), а в домах с большим количеством техники эта сумма легко может перевалить за 100 евро (~9,300 рублей).

Эти цифры особенно значимы в условиях, когда стоимость электроэнергии растет, а вопросы экологии становятся все более актуальными. Любые, даже самые незначительные потери энергии, приводят не только к лишним тратам, но и к увеличению углеродного следа.

Решение проблемы проще, чем кажется. Достаточно вынимать зарядное устройство из розетки сразу после того, как гаджет зарядился. Этот маленький шаг может стать частью ежедневной рутины, если, например, связать его с утренними делами, такими как сборы на работу или учебу.

Для тех, у кого в доме много техники, полезным решением станут многорозеточные удлинители с выключателем. С их помощью можно одним движением отключить сразу несколько приборов, минимизировав их потребление. Также стоит обратить внимание на качество зарядных устройств: дешевые модели часто расходуют больше энергии, даже если к ним ничего не подключено.

Тем, кто часто забывает о таких мелочах, помогут простые напоминания — заметка на видном месте или уведомление на телефоне. Пользователи, которые уже внедрили эту привычку, отмечают, что через пару недель она становится автоматической и не требует усилий.

Сокращение даже нескольких киловатт-часов в год — это не только экономия, но и вклад в защиту окружающей среды. Если каждая семья начнет следить за "фантомным" потреблением, в масштабах страны это позволит сэкономить миллионы киловатт-часов энергии и значительно снизить выбросы углекислого газа.

Таким образом, простое действие, занимающее всего пару секунд в день, может иметь куда более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд. Это не только способ уменьшить счета за коммунальные услуги, но и возможность внести свой вклад в решение глобальных экологических проблем.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов
Наука и техника
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов Аудио 
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России
Наука и техника
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Последние материалы
Морщины, круги, отёки: какой крем справится с каждым
Land Rover представил Defender Octa с разгоном до 100 км/ч за 3,8 секунды — Popsci
Кабаны ежегодно убивают людей чаще, чем акулы
Лада Дэнс вспомнила, как не смогла спеть дуэтом с Авраамом Руссо из-за травмы
Правильное размещение микроволновки экономит полезное пространство, говорят дизайнеры
Ортопедические подушки и капы помогают предотвратить храп без операции
Масштабный экспорт в Россию: эти ниши займут производители из Индии
Ученые решили отказаться от топлива и создать космический корабль с парусами
Историки называют Нойшванштайн, Химэдзи и Хоэнзальцбург самыми впечатляющими замками мира
Десерт из бананов и сахара, приготовленный под грилем прямо в кожуре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.