Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Календула, бархатцы и настурция защищают огород от вредителей
Морщины, круги, отёки: какой крем справится с каждым
Land Rover представил Defender Octa с разгоном до 100 км/ч за 3,8 секунды — Popsci
Кабаны ежегодно убивают людей чаще, чем акулы
Лада Дэнс вспомнила, как не смогла спеть дуэтом с Авраамом Руссо из-за травмы
Правильное размещение микроволновки экономит полезное пространство, говорят дизайнеры
Ортопедические подушки и капы помогают предотвратить храп без операции
Масштабный экспорт в Россию: эти ниши займут производители из Индии
Историки называют Нойшванштайн, Химэдзи и Хоэнзальцбург самыми впечатляющими замками мира

Космический парусник: учёные нашли способ летать без бензина

Ученые решили отказаться от топлива и создать космический корабль с парусами
3:55
Наука

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании представили новаторский подход к созданию космических двигательных систем, которые не требуют использования топлива.

Космос
Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

Их работа, опубликованная в журнале Acta Astronautica, посвящена разработке и оптимизации солнечных парусов нового типа, которые могут стать основой для экологичных и длительных космических миссий, а также открыть путь к амбициозным проектам, связанным с управлением климатом на Земле.

В отличие от традиционных солнечных парусов, которые используют отражение солнечного света для создания тяги, новая технология основана на преломлении света через микроскопические структуры. Эти пропускающие солнечные паруса способны управлять движением космического аппарата с помощью сложных узоров, встроенных в их поверхность.

Команда инженеров и участников исследовательской группы NottSpace разработала уникальную систему моделирования и оптимизации, которая значительно повышает эффективность управления такими парусами. Этот подход позволяет снизить зависимость от бортового топлива, делая возможными более продолжительные экспедиции в дальний космос и минимизируя экологический след космических миссий.

Один из участников проекта, аспирант, рассказал, что для исследования был создан симулятор трассировки лучей, который позволил изучить и улучшить узоры преломляющих солнечных парусов, добиваясь максимального ускорения и стабильности.

Он отметил, что оптические свойства таких систем крайне сложны и не поддаются простому аналитическому описанию, поэтому был разработан специальный алгоритм оптимизации, основанный на обучении с подкреплением. Этот алгоритм способен адаптировать дизайн парусов под любые заданные критерии, что делает их универсальными для различных задач — от конкретных режимов полёта до быстрого перепроектирования под новые требования.

В рамках своей докторской работы аспирант применил эту технологию для усовершенствования уже существующих конструкций солнечных парусов, которые могут быть запущены в ближайшем будущем, а также для создания собственного прототипа, разработанного группой NottSpace.

Он подчеркнул, что такие паруса представляют собой экологичное решение для космических перемещений и могут стать одним из немногих экономически эффективных способов очистки низкой околоземной орбиты от космического мусора.

Исследование также имеет значение для более масштабных инициатив, таких как солнечная геоинженерия.

В сотрудничестве с Мюнхенским техническим университетом и Королевским технологическим институтом KTH в Швеции команда NottSpace работает над концепцией планетарных солнцезащитных систем.

Эти системы, использующие солнечные паруса, могли бы отражать или рассеивать солнечную радиацию, помогая снизить глобальные температуры на Земле. Один из руководителей проекта отметил, что эта идея была представлена на мероприятии ООН, посвящённом инновациям в области климата, где обсуждались её перспективы как части стратегий по борьбе с изменением климата.

Команда активно внедряет разработанные технологии в реальные космические проекты. В частности, пропускающие солнечные паруса интегрируются в миссии CubeSat, такие как WormSail, связанная с исследованиями в области астрофармацевтики, и JamSail, направленная на подавление сигналов GNSS.

Обе платформы, представляющие собой спутники формата 3U, находятся в стадии разработки в Ноттингемском университете. Эти проекты демонстрируют практическую ценность новой технологии и её потенциал для будущих космических миссий.

Уточнения

Ноттингемский университет — один из крупнейших и престижных университетов Великобритании и мира. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Домашние животные
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки Аудио 
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Последние материалы
Морщины, круги, отёки: какой крем справится с каждым
Land Rover представил Defender Octa с разгоном до 100 км/ч за 3,8 секунды — Popsci
Кабаны ежегодно убивают людей чаще, чем акулы
Лада Дэнс вспомнила, как не смогла спеть дуэтом с Авраамом Руссо из-за травмы
Правильное размещение микроволновки экономит полезное пространство, говорят дизайнеры
Ортопедические подушки и капы помогают предотвратить храп без операции
Масштабный экспорт в Россию: эти ниши займут производители из Индии
Ученые решили отказаться от топлива и создать космический корабль с парусами
Историки называют Нойшванштайн, Химэдзи и Хоэнзальцбург самыми впечатляющими замками мира
Десерт из бананов и сахара, приготовленный под грилем прямо в кожуре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.