Кирпичи из отходов: учёные нашли способ победить пластик навсегда

Стартап Byfusion превращает пластиковые отходы в строительные блоки

В Калифорнии появился инновационный способ утилизации пластиковых отходов, которые ранее считались непригодными для переработки.

Стартап ByFusion разработал технологию производства строительных блоков, которые могут стать основой для создания разнообразных объектов инфраструктуры. Этот подход не только помогает справляться с проблемой загрязнения окружающей среды, но и предлагает экологичную альтернативу традиционным строительным материалам.

Компания ByFusion представила блоки под названием "библоки" — кирпичи весом 10 кг и размерами 40x20x20 см, которые собираются по принципу конструктора Lego. Для их производства используются различные виды пластика, включая пакеты, ручки, зубные щётки и другие материалы, которые сложно переработать традиционными методами. Представители компании подчеркнули, что в процессе не применяются химические добавки, а сам метод не является классической переработкой.

Технология включает измельчение пластика на мелкие фрагменты, после чего они обрабатываются паром и теплом в специальном устройстве, называемом "системой блокировки". Важно, что пластик не сжигается и не превращается в жидкость, а процесс занимает всего несколько минут. По данным компании, производство таких блоков выделяет на 41% меньше парниковых газов по сравнению с изготовлением бетонных аналогов. При этом из 10 кг пластиковых отходов получается кирпич того же веса, что делает процесс максимально эффективным.

Эти строительные блоки открывают широкие возможности для использования: из них можно возводить небольшие жилые дома, офисы, садовые постройки и даже изготавливать мебель. На сайте компании указано, что технология позволяет местным сообществам, предприятиям и властям организовать переработку пластика на местах, создавая замкнутый цикл, который способствует появлению новых рабочих мест и развитию инфраструктуры.

ByFusion поставила амбициозную цель — переработать 100 миллионов тонн пластика к 2030 году, что может стать значительным вкладом в защиту окружающей среды.

Особенно актуальна эта технология в условиях, когда страны, такие как Китай, отказываются принимать пластиковые отходы из США, как это было несколько лет назад. Переработка на местном уровне может стать решением проблемы накопления мусора и одновременно снизить экологический ущерб от сжигания пластика.

Несмотря на то, что компания ByFusion была основана в 2017 году, её продукция пока не получила широкого распространения на строительном рынке. Наиболее заметный пример применения технологии можно наблюдать в городе Тусон, штат Аризона.

В 2022 году там стартовала пилотная программа, а в 2023 году был заключён долгосрочный контракт на использование блоков для создания уличных скамеек. В дальнейшем городские власти планируют строить из этих материалов небольшие дома для временного размещения бездомных, чтобы помочь им вернуться к нормальной жизни. Один из бывших членов городского совета отметил, что такие конструкции можно собирать за считанные часы, избегая беспорядка, характерного для традиционных строительных площадок.

Эта технология представляет собой не только способ утилизации отходов, но и возможность переосмыслить подход к строительству и экологии.

Переработка пластика в полезные строительные материалы может стать важным шагом в борьбе с загрязнением окружающей среды, а также вдохновить другие регионы и страны на внедрение подобных решений. Успех ByFusion будет зависеть от того, насколько широко её продукция будет принята на рынке и сможет ли она доказать свою экономическую и экологическую эффективность в долгосрочной перспективе.

