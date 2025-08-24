Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбираем оливковое масло: эти критерии подскажут качество продукта
Автосервисы объяснили назначение металлической бирки с кодом ключа автомобиля
Зебры способны скрещиваться с лошадьми и ослами, образуя гибриды зеброидов
Налоговое давление и реформы: Alko в Финляндии вынужден закрывать магазины
Россиянин описал девушек на пляже Латвии фразой пример красоты
Яркая дверь в прихожей делает минималистичный интерьер выразительнее, говорят дизайнеры
Диетолог Коллингвуд рассказала, что авокадо и греческий йогурт помогут избавиться от живота
Картофель с годами становится мельче из-за накопления вирусов и болезней
Автоэксперты сообщили: электронный стояночный тормоз вытесняет механический в новых автомобилях

Кирпичи из отходов: учёные нашли способ победить пластик навсегда

Стартап Byfusion превращает пластиковые отходы в строительные блоки
4:11
Наука

В Калифорнии появился инновационный способ утилизации пластиковых отходов, которые ранее считались непригодными для переработки.

пластик
Фото: commons.wikimedia.org by Michal Maňas, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
пластик

Стартап ByFusion разработал технологию производства строительных блоков, которые могут стать основой для создания разнообразных объектов инфраструктуры. Этот подход не только помогает справляться с проблемой загрязнения окружающей среды, но и предлагает экологичную альтернативу традиционным строительным материалам.

Компания ByFusion представила блоки под названием "библоки" — кирпичи весом 10 кг и размерами 40x20x20 см, которые собираются по принципу конструктора Lego. Для их производства используются различные виды пластика, включая пакеты, ручки, зубные щётки и другие материалы, которые сложно переработать традиционными методами. Представители компании подчеркнули, что в процессе не применяются химические добавки, а сам метод не является классической переработкой.

Технология включает измельчение пластика на мелкие фрагменты, после чего они обрабатываются паром и теплом в специальном устройстве, называемом "системой блокировки". Важно, что пластик не сжигается и не превращается в жидкость, а процесс занимает всего несколько минут. По данным компании, производство таких блоков выделяет на 41% меньше парниковых газов по сравнению с изготовлением бетонных аналогов. При этом из 10 кг пластиковых отходов получается кирпич того же веса, что делает процесс максимально эффективным.

Эти строительные блоки открывают широкие возможности для использования: из них можно возводить небольшие жилые дома, офисы, садовые постройки и даже изготавливать мебель. На сайте компании указано, что технология позволяет местным сообществам, предприятиям и властям организовать переработку пластика на местах, создавая замкнутый цикл, который способствует появлению новых рабочих мест и развитию инфраструктуры.

ByFusion поставила амбициозную цель — переработать 100 миллионов тонн пластика к 2030 году, что может стать значительным вкладом в защиту окружающей среды.

Особенно актуальна эта технология в условиях, когда страны, такие как Китай, отказываются принимать пластиковые отходы из США, как это было несколько лет назад. Переработка на местном уровне может стать решением проблемы накопления мусора и одновременно снизить экологический ущерб от сжигания пластика.

Несмотря на то, что компания ByFusion была основана в 2017 году, её продукция пока не получила широкого распространения на строительном рынке. Наиболее заметный пример применения технологии можно наблюдать в городе Тусон, штат Аризона.

В 2022 году там стартовала пилотная программа, а в 2023 году был заключён долгосрочный контракт на использование блоков для создания уличных скамеек. В дальнейшем городские власти планируют строить из этих материалов небольшие дома для временного размещения бездомных, чтобы помочь им вернуться к нормальной жизни. Один из бывших членов городского совета отметил, что такие конструкции можно собирать за считанные часы, избегая беспорядка, характерного для традиционных строительных площадок.

Эта технология представляет собой не только способ утилизации отходов, но и возможность переосмыслить подход к строительству и экологии.

Переработка пластика в полезные строительные материалы может стать важным шагом в борьбе с загрязнением окружающей среды, а также вдохновить другие регионы и страны на внедрение подобных решений. Успех ByFusion будет зависеть от того, насколько широко её продукция будет принята на рынке и сможет ли она доказать свою экономическую и экологическую эффективность в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Пластма́сса — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов
Наука и техника
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов Аудио 
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
Садоводство, цветоводство
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода Аудио 
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Российский шоу-бизнес
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации
Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации
Последние материалы
Иосиф Пригожин жалеет, что из-за работы не был свидетелем взросления своих детей
Успешное собеседование: как новичку получить работу мечты — советы руководителя Яндекс Практикума
Госдума: введение обязательного медосвидетельствования при подъёме в горы
Дизайнеры советует ставить мебель так, чтобы на ковре стояли только передние ножки
The Tribune: Индия и Китай возрождают древние торговые маршруты
Озеро Альбано показало признаки вулканической активности в виде пузырей
Перекопка разрушает структуру почвы и губит микроорганизмы
Три приёма, которые скрывают нависшие веки
Эксперты указали, что проверить в мебели и бытовой технике при аренде квартиры
Садоводы рекомендуют хранить семена в сухом месте для сохранения качества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.