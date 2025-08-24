Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Tribune: Индия и Китай возрождают древние торговые маршруты
Перекопка разрушает структуру почвы и губит микроорганизмы
Три приёма, которые скрывают нависшие веки
Эксперты указали, что проверить в мебели и бытовой технике при аренде квартиры
Садоводы рекомендуют хранить семена в сухом месте для сохранения качества
Бразилия: туриста задержали после того, как он оставил щенка на парковке аэропорта
Лолита Милявская вспомнила, как самостоятельно разгружала стройматериалы
Что есть при варикозе: чистая вода, продукты с витамином C и рутином укрепят вены
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз

Дыхание древнего вулкана: озеро Альбано взорвалось пузырями газа

Озеро Альбано показало признаки вулканической активности в виде пузырей
3:51
Наука

Необычное природное явление, зафиксированное на озере Альбано в Италии, привлекло внимание исследователей и любителей науки.

Вулкан Тамбора
Фото: commons.wikimedia.org by Georesearch Volcanedo Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вулкан Тамбора

На поверхности водоёма, расположенного в кратере древнего вулкана, внезапно появились крупные пузыри, вызвавшие рябь и турбулентность. Это событие, редкое и впечатляющее, стало важным объектом изучения, напоминая о том, что озеро остаётся частью активной геологической системы, требующей постоянного наблюдения.

Утром на озере Альбано, которое заполняет кальдеру вулкана Лацио, произошло нечто необычное. Спокойствие водной глади нарушилось из-за появления крупных пузырей, поднимавшихся со дна.

Сначала на поверхности возникла лёгкая рябь, затем последовал стремительный подъём газовых колонн, а вскоре турбулентность охватила значительную часть озера, оставив после себя концентрические круги и белую пену. Исследователь, который на протяжении многих лет изучает природные явления этого региона, отметил, что это не было похоже на обычное поведение рыбы или случайное возмущение воды, а представляло собой настоящий выброс газа из глубин озера.

Озеро Альбано — не просто водоём, а самое глубокое вулканическое озеро в Италии, расположенное в кратере вулкана, который считается не потухшим, а спящим. Исследования, проведённые Национальным институтом геофизики и вулканологии (INGV), показали, что в водах озера растворены газы, в первую очередь углекислый газ (CO₂), поступающий из недр через трещины в земной коре. В определённых условиях эти газы могут выходить на поверхность, вызывая эпизоды дегазации, подобные тому, что был зафиксирован недавно.

Специалисты сравнивают такие явления с процессами, происходящими в других вулканических озёрах мира, например, в озёрах Ньос и Мону в Камеруне, где в прошлом выбросы CO₂ приводили к катастрофам. Однако в случае с озером Альбано риск подобных событий считается минимальным, хотя его вулканическая природа требует постоянного мониторинга.

Исследователи выдвинули несколько гипотез, объясняющих появление пузырей. Среди них:

  • Естественный выброс углекислого газа из недр земли, связанный с вулканической активностью.
  • Выделение метана, образующегося в донных отложениях под действием бактерий, хотя крупный размер пузырей указывает скорее на CO₂ под давлением.
  • Человеческое вмешательство, например, действия дайверов или подводные работы, хотя эта версия кажется менее вероятной из-за характера явления.

Место, где были замечены пузыри, совпадает с геологически активной зоной, где ранее фиксировались вторичные газовые потоки, связанные с вулканической системой региона. Это укрепляет предположение о естественном происхождении дегазации.

Подобные явления представляют большую ценность для науки, так как они служат прямым доказательством активности, сохраняющейся под поверхностью озера. Собранные данные и видеозаписи будут переданы в INGV для дальнейшего анализа, что поможет лучше понять геохимические и сейсмические процессы в этом районе.

Хотя зафиксированное событие не представляет угрозы для местных жителей, оно подчёркивает, что озеро Альбано остаётся сложной и динамичной средой, сформированной силами, которые продолжают действовать в глубинах земли. Это явление стало очередным напоминанием о долгой истории вулкана, который когда-то формировал ландшафт этой местности, и о необходимости внимательного изучения подобных природных объектов.

Уточнения

Вульсини (итал. Vulsini) — вулканический комплекс, расположенный в регионе Лацио в 87 км к северо-западу от Рима, Италия. Не проявляет активности.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
Садоводство, цветоводство
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации
Радиошумы из космоса становятся громче: человечество готовится услышать чужие цивилизации
Последние материалы
Бразилия: туриста задержали после того, как он оставил щенка на парковке аэропорта
Лолита Милявская вспомнила, как самостоятельно разгружала стройматериалы
Что есть при варикозе: чистая вода, продукты с витамином C и рутином укрепят вены
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Евгений Сандов создал бодибилдинг и провёл первый турнир в 1901 году
Недостаток кислорода и стресс делают банку опасной для золотой рыбки
Причины появления чёрного налёта на свечах зажигания — объяснение специалистов
Физики впервые за 30 лет зафиксировали редкий тип радиоактивного распада
Размножение розмарина в домашних условиях через черенки и воду
Смесь перекиси и моющего средства очищает дом без лишней химии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.