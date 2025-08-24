Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тараканы переносят до 33 видов бактерий и провоцируют приступы астмы
Лолита призналась, что ей может понравиться скуф, который редко пьёт пиво
Зачем устанавливают ручки над дверями: польза для водителя и пассажиров
Диетологи: цитрусовые с утра усиливают кислотность и провоцируют изжогу
Мытье курицы перед готовкой увеличивает риск заражения сальмонеллой — исследование
Снимок огорода перед сбором урожая облегчает планирование посадок
Самомассаж и контроль мимики помогают сохранить упругость кожи после 30
Гребля, сквош и скалолазание в паре улучшает взаимопонимание — мнение психолога
Шарлотка с грушами в духовке: простой десерт к чаепитию

Космос показал зубы: ускорение этого астероида ставит под угрозу Землю

Ученые попытались остановить астероид Дидимос, но теперь он угрожает к Земле
3:29
Наука

Несколько лет назад NASA провело амбициозный эксперимент, направив космический аппарат DART к системе околоземных астероидов Дидимос и его спутнику Диморфос.

Гигантская комета летит к Земле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантская комета летит к Земле

Целью миссии было проверить возможность изменения траектории небесного тела, чтобы в будущем защитить Землю от потенциальных угроз. На первый взгляд, испытание прошло успешно: столкновение изменило орбиту Диморфоса и даже повлияло на его форму. Однако более детальный анализ выявил неожиданные и настораживающие последствия, которые заставляют пересмотреть подход к подобным операциям.

Космический аппарат DART врезался в Диморфос, расположенный на расстоянии 11 миллионов километров от Земли, на скорости 24 000 миль в час. В результате удара астероид, диаметр которого составлял около 151 метра, претерпел значительные изменения. Его орбита вокруг Дидимоса сократилась на 33 минуты, а форма тела стала более вытянутой. Казалось бы, это подтверждало успех миссии, но дальнейшие наблюдения показали, что последствия столкновения оказались сложнее, чем ожидалось.

Анализ данных, проведённый с использованием снимков, сделанных зондом Европейского космического агентства LICIACube, выявил, что обломки астероида повели себя необычно. Вместо того чтобы рассеяться в пространстве, они продолжили движение в упорядоченном строю.

Более того, каменные фрагменты, размером от 0,2 до 3,6 метра, начали ускоряться с гораздо большей энергией, чем предполагалось. Исследователи из Мэрилендского университета подсчитали, что в результате удара от астероида откололось более миллиона килограммов обломков, из которых было идентифицировано 104 крупных куска.

Эти данные указывают на то, что энергия столкновения придала обломкам дополнительный импульс, в три раза превышающий предварительные расчёты. Один из участников исследования отметил, что такие результаты требуют пересмотра физических моделей, которые используются при планировании подобных миссий. По его словам, новые данные ставят под сомнение эффективность и безопасность таких вмешательств, особенно если речь идёт о защите планеты от крупных астероидов.

Хотя в данном случае обломки не представляют угрозы для Земли, этот эксперимент подчёркивает необходимость более точных прогнозов и моделей. Успех миссии DART, который изначально казался очевидным, теперь рассматривается как повод для серьёзного анализа. Ведь в реальной ситуации, когда на кону может стоять спасение человечества, любые непредвиденные последствия могут оказаться критическими.

Этот эксперимент стал важным шагом в изучении методов отклонения астероидов, но он также показал, насколько сложными и непредсказуемыми могут быть такие операции. Учёные подчёркивают, что для разработки надёжных стратегий защиты Земли необходимо учитывать не только изменение траектории астероида, но и поведение обломков после столкновения. Полученные данные станут основой для будущих исследований и помогут сделать подобные миссии более безопасными и эффективными.

Уточнения

(65803) Дидим (др.-греч. Δίδυμος) — небольшой быстро вращающийся околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется вытянутой орбитой, из-за чего в процессе своего движения вокруг Солнца он пересекает не только орбиту Земли, но и Марса. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы
Наука и техника
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Последние материалы
Гребля, сквош и скалолазание в паре улучшает взаимопонимание — мнение психолога
Шарлотка с грушами в духовке: простой десерт к чаепитию
Анастасия Волочкова заявила, что на ней и Цискаридзе закончился Большой театр
Одновременный газ и тормоз в режиме Drive сокращают ресурс АКПП
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Смесь соды и соли дает универсальное чистящее средство для всего дома
Таможня: Россия начала импортировать арбузы из Грузии после перерыва
Туристка рассказала Metro о трюке с бюстгальтером на рейсе из Лиссабона
Космический корабль Психея сфотографировал Землю с 290 млн км
Гречка признана экспертами более полезной крупой по сравнению с рисом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.