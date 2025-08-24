Космос показал зубы: ускорение этого астероида ставит под угрозу Землю

Ученые попытались остановить астероид Дидимос, но теперь он угрожает к Земле

3:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Несколько лет назад NASA провело амбициозный эксперимент, направив космический аппарат DART к системе околоземных астероидов Дидимос и его спутнику Диморфос.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигантская комета летит к Земле

Целью миссии было проверить возможность изменения траектории небесного тела, чтобы в будущем защитить Землю от потенциальных угроз. На первый взгляд, испытание прошло успешно: столкновение изменило орбиту Диморфоса и даже повлияло на его форму. Однако более детальный анализ выявил неожиданные и настораживающие последствия, которые заставляют пересмотреть подход к подобным операциям.

Космический аппарат DART врезался в Диморфос, расположенный на расстоянии 11 миллионов километров от Земли, на скорости 24 000 миль в час. В результате удара астероид, диаметр которого составлял около 151 метра, претерпел значительные изменения. Его орбита вокруг Дидимоса сократилась на 33 минуты, а форма тела стала более вытянутой. Казалось бы, это подтверждало успех миссии, но дальнейшие наблюдения показали, что последствия столкновения оказались сложнее, чем ожидалось.

Анализ данных, проведённый с использованием снимков, сделанных зондом Европейского космического агентства LICIACube, выявил, что обломки астероида повели себя необычно. Вместо того чтобы рассеяться в пространстве, они продолжили движение в упорядоченном строю.

Более того, каменные фрагменты, размером от 0,2 до 3,6 метра, начали ускоряться с гораздо большей энергией, чем предполагалось. Исследователи из Мэрилендского университета подсчитали, что в результате удара от астероида откололось более миллиона килограммов обломков, из которых было идентифицировано 104 крупных куска.

Эти данные указывают на то, что энергия столкновения придала обломкам дополнительный импульс, в три раза превышающий предварительные расчёты. Один из участников исследования отметил, что такие результаты требуют пересмотра физических моделей, которые используются при планировании подобных миссий. По его словам, новые данные ставят под сомнение эффективность и безопасность таких вмешательств, особенно если речь идёт о защите планеты от крупных астероидов.

Хотя в данном случае обломки не представляют угрозы для Земли, этот эксперимент подчёркивает необходимость более точных прогнозов и моделей. Успех миссии DART, который изначально казался очевидным, теперь рассматривается как повод для серьёзного анализа. Ведь в реальной ситуации, когда на кону может стоять спасение человечества, любые непредвиденные последствия могут оказаться критическими.

Этот эксперимент стал важным шагом в изучении методов отклонения астероидов, но он также показал, насколько сложными и непредсказуемыми могут быть такие операции. Учёные подчёркивают, что для разработки надёжных стратегий защиты Земли необходимо учитывать не только изменение траектории астероида, но и поведение обломков после столкновения. Полученные данные станут основой для будущих исследований и помогут сделать подобные миссии более безопасными и эффективными.

Уточнения

(65803) Дидим (др.-греч. Δίδυμος) — небольшой быстро вращающийся околоземный астероид из группы аполлонов, который характеризуется вытянутой орбитой, из-за чего в процессе своего движения вокруг Солнца он пересекает не только орбиту Земли, но и Марса.

