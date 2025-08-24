Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Точка в бесконечности: космический корабль сфотографировал Землю из космоса

Космический корабль Психея сфотографировал Землю с 290 млн км
3:25
Наука

Космический аппарат NASA под названием "Психея" предоставил человечеству уникальную возможность взглянуть на Землю с огромного расстояния — 290 миллионов километров.

Фотография Земли с расстояния 290 млн км
Фото: NASA is licensed under NASA/JPL-Caltech/ASU
Фотография Земли с расстояния 290 млн км

Снимки сделанные в рамках миссии, направленной на изучение астероида 16 Психея, заставляют задуматься о месте нашей планеты во Вселенной и подчёркивают её хрупкость и незначительность в масштабах космоса.

Запущенный 13 октября 2023 года, аппарат "Психея" направляется к астероиду, богатому минералами, который, предположительно, является ядром протопланеты. Ожидается, что корабль достигнет своей цели в июле 2029 года, чтобы собрать данные, которые помогут глубже понять процессы формирования планет с металлическими ядрами, подобных Земле.

Однако уже на этапе подготовки к основной миссии аппарат провёл важные наблюдения. В период с 20 по 23 июля 2024 года были протестированы его научные инструменты, включая мультиспектральный визуализатор, оснащённый двумя камерами.

Во время этих тестов камеры сделали несколько снимков Земли с длительной экспозицией, продолжительностью до 10 секунд. На полученных изображениях наша планета выглядит как крошечная светящаяся точка, рядом с которой виднеется ещё одна — Луна. Оба объекта подсвечиваются отражённым солнечным светом и находятся в области созвездия Овна.

Эти кадры напоминают знаменитую фотографию "Pale Blue Dot", сделанную аппаратом "Вояджер-1" в 1990 году с расстояния 6 миллиардов километров, но в случае с "Психеей" дистанция значительно меньше, что делает снимки не менее впечатляющими.

Основная задача космического аппарата — изучение астероида 16 Психея, который считается уникальным объектом в Солнечной системе. Как поясняют в NASA, мультиспектральный визуализатор, оснащённый двумя идентичными камерами с фильтрами и телескопическими объективами, будет фотографировать поверхность астероида на разных длинах волн.

Это позволит определить состав астероида, анализируя цвет и спектральные характеристики отражённого света.

Для калибровки оборудования учёные выбирали объекты, которые, подобно астероиду, отражают солнечный свет. Земля и Луна стали идеальными мишенями, так как их характеристики хорошо изучены благодаря данным с телескопов и других космических миссий. Сравнение новых снимков с уже имеющимися данными помогает проверить точность работы инструментов "Психеи" и подготовить их к основной задаче — исследованию астероида.

Эти изображения Земли с огромного расстояния не только демонстрируют технические достижения человечества, но и служат важным напоминанием о масштабах Вселенной. Они подчёркивают, насколько мала наша планета в космическом пространстве, и побуждают задуматься о её уязвимости. Кроме того, миссия "Психея" имеет потенциал расширить наши знания о формировании планет, что может дать новые ключи к пониманию происхождения Земли и других небесных тел.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
