Замороженная история Земли: исследователи нашли нечто в антарктической грязи

Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
3:30
Наука

В глубинах Антарктики международная команда исследователей погружается в тайны Южного океана, извлекая образцы осадочного ила с морского дна.

Арктические ледяные утёсы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арктические ледяные утёсы

Эти работы направлены на восстановление картины прошлой морской жизни и оценку влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Одним из ключевых открытий может стать подтверждение того, что киты играют гораздо более значимую роль в противодействии изменению климата, чем считалось ранее.

На Антарктическом полуострове, среди ледников и айсбергов, учёные проводят масштабные исследования, чтобы раскрыть секреты, скрытые в толще морского дна. Их цель — собрать осадочные отложения, которые хранят информацию о жизни в океане на протяжении веков, а также о воздействии человека на природу.

Один из участников экспедиции из Барселонского университета отметил, что каждый слой ила можно сравнить со страницей исторической книги, рассказывающей о том, какие существа обитали в этих водах в прошлом, какие сохранились до наших дней, и какие следы оставила человеческая деятельность.

Для сбора образцов используется специальное устройство — керн, которое позволяет извлекать пробы с глубины до 500 метров под поверхностью воды. Этот инструмент сравнивают с гигантским пылесосом, способным проникать в толщу осадков.

Всего было собрано более 40 металлических трубок с образцами в районе, который в прошлом изобиловал китами и рыбой, но сильно пострадал от промышленного промысла. Сегодня эта территория находится под строгой охраной и является объектом пристального внимания учёных.

После извлечения образцы немедленно подвергаются заморозке, чтобы сохранить их биологическое содержимое в первозданном виде. Исследователь из Барселонского университета пояснил, что пробы хранятся при температуре минус 80 градусов, чтобы исключить любые изменения. В дальнейшем эти образцы будут разделены на части и отправлены в различные научные центры по всему миру.

Там специалисты проанализируют микроорганизмы, определят уровень загрязнения, восстановят данные о прошлых популяциях морских животных и оценят объёмы углерода, захороненного в осадках. Эти исследования помогут глубже понять взаимосвязь между океаном и климатом, а также проследить, как она менялась с течением времени.

Одним из наиболее перспективных методов, применяемых в этом проекте, является анализ ДНК окружающей среды. Даже небольшие фрагменты осадков могут содержать генетические следы китов и других морских обитателей, включая виды, исчезнувшие из-за интенсивного промысла в прошлом веке. Этот подход позволяет учёным восстановить картину экосистемы, существовавшей до начала активного вмешательства человека, и оценить, как исчезновение сотен тысяч китов повлияло на океан.

Особое внимание уделяется роли китов в накоплении углерода. После смерти их тела опускаются на дно, где продолжают удерживать CO2, играя важную роль в процессе хранения углерода в океане. Исследователи надеются, что полученные данные помогут не только лучше понять прошлое, но и разработать стратегии для защиты климата в будущем.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
