Огненный пришелец в небе: Япония вздрогнула от космического гостя

19 августа жители Японии наблюдали яркий метеор в ночном небе

2:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Вечером 19 августа 2025 года жители западной части Японии стали свидетелями необычного небесного явления — яркого огненного шара, который осветил небо и был виден на расстоянии сотен километров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солнечное затмение

Это событие вызвало удивление как среди местных жителей, так и среди любителей астрономии, а в социальных сетях быстро распространились видеозаписи и фотографии, запечатлевшие этот феномен. Специалисты поспешили заверить, что речь идёт о природном явлении, а не о чём-то сверхъестественном.

Событие произошло вскоре после 23:00 по местному времени, когда в небе появился ослепительный свет, напоминающий дневное освещение. Один из очевидцев, находившийся в тот момент в префектуре Миядзаки, рассказал, что сначала он заметил спускающийся с неба белый свет, который становился всё ярче, пока не позволил различить очертания окружающих домов. По его словам, в первые мгновения он был настолько поражён, что не мог понять, что именно происходит.

Директор музея космоса в городе Сендай, расположенном в префектуре Кагосима, пояснил, что наблюдаемое явление представляет собой исключительно яркий метеор, который в астрономии называют огненным шаром. Он также отметил, что, по всей вероятности, этот объект завершил свой путь, упав в воды Тихого океана. Некоторые свидетели сообщили, что ощутили лёгкую вибрацию воздуха, что подчёркивает мощность явления. По яркости этот метеор сравнивали с полной Луной, что делает его одним из самых впечатляющих небесных событий в регионе за последнее время.

Согласно данным американского космического агентства NASA, подобные явления вызываются объектами, размеры которых могут превышать один метр. Когда такие тела входят в атмосферу Земли, они могут взрываться, превращаясь в так называемые болиды. Хотя термины "огненный шар" и "болид" часто используются как синонимы, специалисты уточняют, что болиды — это наиболее яркие и мощные метеоры, сопровождающиеся взрывом.

Это событие стало не только зрелищным природным шоу, но и важным объектом для изучения астрономами. Наблюдения за такими явлениями помогают лучше понять состав и поведение метеоров, а также их влияние на атмосферу Земли. Для жителей Японии этот огненный шар стал напоминанием о том, насколько удивительными и непредсказуемыми могут быть явления, происходящие в космосе.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

