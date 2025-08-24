Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Алутин: чтобы получать доход на уровне средней зарплаты нужно иметь на вкладе 10 млн рублей
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Какие машины с автоматом купить до 1,5 млн рублей: Solaris, Focus и Polo
Арнольд Шварценеггер: рис не вызывает ожирение, проблема в избытке калорий
Эксперты указали оптимальные материалы обивки для компьютерных кресел
Туристы в Европе выбирают Этрета во Франции и Брюгге в Бельгии как альтернативу Парижу и Риму
Три привычки, которые делают ногти стариками раньше времени
Эксперты напомнили, чем подкормить клубнику после плодоношения для зимостойкости
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера

Динозавр в яйце: впервые за 30 лет ученые увидели то, что скрывалось внутри

В США обнаружено яйцо динозавра с эмбрионом возрастом 83 млн лет
3:05
Наука

Недавние исследования в области палеонтологии подарили миру уникальную находку — прекрасно сохранившийся эмбрион динозавра, обнаруженный внутри яйца на территории США.

Титанозавр
Фото: Wikimedia Commons by Ark Survival Evolution, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Титанозавр

Эта редкая окаменелость, возраст которой оценивается в 83 миллиона лет, открывает новые горизонты для изучения древних климатических условий и окружающей среды. Находка, сделанная в штате Алабама, принадлежит к виду утконосых динозавров, известных как Lophorhothan, которые обитали исключительно в регионе, соответствующем современному юго-востоку Соединённых Штатов.

Эта окаменелость была впервые найдена ещё в 1970-х годах тремя студентами, однако на протяжении десятилетий её содержимое оставалось загадкой. В то время технологии не позволяли провести детальный анализ, чтобы установить, что именно скрывается внутри яйца. Лишь спустя годы, благодаря современным методам исследования, удалось подтвердить наличие внутри эмбриона. С помощью сканирования были обнаружены мелкие кости, а последующий анализ показал, что эмбрион сохранился в исключительном состоянии, что делает находку одной из самых значимых в своём роде.

Удивительная сохранность эмбриона объясняется особыми условиями, в которых находилось яйцо после его захоронения. Исследователи предполагают, что оно оказалось погружённым в морскую воду, а пористая скорлупа позволила солёной воде и осадкам проникнуть внутрь. Эти элементы создали своего рода защитную оболочку, которая предотвратила разрушение костей эмбриона на протяжении миллионов лет. Такое сочетание природных факторов позволило окаменелости остаться практически нетронутой, что стало настоящим сюрпризом для научного сообщества.

Эта находка имеет огромное значение для палеонтологии, так как подобные окаменелости встречаются крайне редко и предоставляют уникальные данные о жизни доисторических существ. Исследование эмбриона может пролить свет на условия, в которых жили динозавры, а также на особенности их развития. Для широкой публики это открытие представляет собой редкую возможность заглянуть в далёкое прошлое и увидеть, как природа способна сохранять свои тайны на протяжении миллионов лет.

Данная находка подчёркивает важность сочетания старых открытий с новыми технологиями. Многие материалы, обнаруженные десятилетия назад, сегодня могут быть переосмыслены благодаря современным методам анализа.

Это открытие стало важным этапом в изучении доисторической жизни и напоминает, что под землёй всё ещё скрывается множество загадок, ждущих своего часа. Эмбрион динозавра, названный исследователями настоящим чудом природы, демонстрирует, как наука продолжает раскрывать тайны прошлого, вдохновляя на новые открытия.

Уточнения

Алаба́ма — штат США, расположенный в юго-восточном регионе. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг
Новости спорта
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг Аудио 
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
Садоводство, цветоводство
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Последние материалы
Туристы в Европе выбирают Этрета во Франции и Брюгге в Бельгии как альтернативу Парижу и Риму
В США обнаружено яйцо динозавра с эмбрионом возрастом 83 млн лет
Три привычки, которые делают ногти стариками раньше времени
Эксперты напомнили, чем подкормить клубнику после плодоношения для зимостойкости
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Варвара Щербакова призналась в краже соевого мяса в голодные времена
Роль быстрых мышечных волокон в развитии силы и скорости — рекомендации тренеров
Кетчуп из помидоров с перцем чили: рецепт приготовления дома
Фанаты обвиняют Максима Галкина* в разводе Никиты Преснякова и Алёны Красновой
Эксперт Кожевникова: тунец и скумбрия содержат наибольшее количество ртути
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.