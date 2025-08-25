Слияние невидимых миров вспыхнуло двойным ядром — галактика показала тайну рождения гигантов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:33
Наука

Казалось бы, на небе всего лишь тусклая точка, зафиксированная телескопом "Хаббл". Но позже выяснилось: это вовсе не крошечная звезда, а одна из самых массивных галактик в ранней Вселенной.

Гигантская галактика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантская галактика

Неожиданное открытие

Объект Gz9p3 сформировался спустя примерно 510 миллионов лет после Большого взрыва. Его изучала международная команда Glass, используя космический телескоп "Уэбб". Первоначально астрономы предполагали, что галактика будет скромных размеров. Однако расчёты полностью опровергли эти ожидания.

Масштабы, которые поражают

Учёные обнаружили, что Gz9p3 почти в десять раз тяжелее других галактик того же периода, видимых через "Уэбб". Для своего возраста она невероятно массивна — настолько, что меняет представления о том, как формировались космические структуры в юной Вселенной.

Двойное ядро и слияние миров

Ещё одно открытие удивило исследователей: у Gz9p3 есть двойное ядро. Это прямое свидетельство того, что она возникла в результате слияния двух галактик. Процесс, судя по всему, всё ещё продолжается, что делает объект особенно ценным для наблюдений.

Что дальше

Исследователи планируют и дальше следить за Gz9p3. Каждое новое наблюдение может раскрыть неизвестные подробности о том, как рождались и развивались первые гиганты Вселенной.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
