Слияние невидимых миров вспыхнуло двойным ядром — галактика показала тайну рождения гигантов

Учёные обнаружили гигантскую галактику Gz9p3 во Вселенной после Большого взрыва

Казалось бы, на небе всего лишь тусклая точка, зафиксированная телескопом "Хаббл". Но позже выяснилось: это вовсе не крошечная звезда, а одна из самых массивных галактик в ранней Вселенной.

Неожиданное открытие

Объект Gz9p3 сформировался спустя примерно 510 миллионов лет после Большого взрыва. Его изучала международная команда Glass, используя космический телескоп "Уэбб". Первоначально астрономы предполагали, что галактика будет скромных размеров. Однако расчёты полностью опровергли эти ожидания.

Масштабы, которые поражают

Учёные обнаружили, что Gz9p3 почти в десять раз тяжелее других галактик того же периода, видимых через "Уэбб". Для своего возраста она невероятно массивна — настолько, что меняет представления о том, как формировались космические структуры в юной Вселенной.

Двойное ядро и слияние миров

Ещё одно открытие удивило исследователей: у Gz9p3 есть двойное ядро. Это прямое свидетельство того, что она возникла в результате слияния двух галактик. Процесс, судя по всему, всё ещё продолжается, что делает объект особенно ценным для наблюдений.

Что дальше

Исследователи планируют и дальше следить за Gz9p3. Каждое новое наблюдение может раскрыть неизвестные подробности о том, как рождались и развивались первые гиганты Вселенной.

Уточнения

