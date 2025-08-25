Чипы прошлого становятся балластом: антиамбиполярные транзисторы открывают другую реальность

Учёные из CityUHK создали транзисторы, способные преодолеть пределы закона Мура

Можно ли преодолеть пределы закона Мура? Оказывается, да. Команда исследователей из Городского университета Гонконга (CityUHK) представила технологию, которая обещает изменить будущее электроники. Их разработка основана на нанопроволоках и нанохлопьях, объединённых в универсальные транзисторы нового типа.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Нанотранзистор

Что изменится

Главное преимущество метода — возможность строить схемы с многозначной логикой (MVL). Это значит, что для работы чипа потребуется меньше транзисторов и соединений. В результате устройства станут компактнее, производительнее и гораздо экономичнее в плане энергопотребления.

Новый тип транзисторов

Антиамбиполярные транзисторы смешанной размерности способны выполнять функции сразу нескольких компонентов:

Поддерживать многозначные логические схемы.

Работать как умножители частоты.

Повышать плотность хранения данных.

Такой подход открывает путь к созданию по-настоящему многофункциональных интегральных схем.

Мнение исследователей

"Наши исследования подтверждают, что антиамбиполярные устройства смешанной размерности предоставляют возможность разработки микросхем с высокой плотностью хранения данных и мощной обработкой информации", — отметил профессор Джонни Хо.

Он подчеркнул, что долгие годы развитие процессоров следовало закону Мура — удвоение количества транзисторов на кристалле каждые два года. Но появление антиамбиполярных транзисторов показывает: впереди открывается совершенно новая глава в микроэлектронике.

Почему это важно

Новые чипы смогут стать основой для телекоммуникационных технологий будущего, более эффективных процессоров и миниатюрных электронных устройств. Это настоящий шаг в сторону электроники, где производительность не будет зависеть только от миниатюризации.

Уточнения

Транзи́стор (англ. transistor, придуманный в 1947 году акроним — от англ. transfer + англ. resistor - для устройства пропуска тока через сопротивление), полупроводнико́вый трио́д - электронный компонент из полупроводникового материала, способный небольшим входным сигналом управлять значительным током в выходной цепи.

