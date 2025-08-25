Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свежий хлеб будет всегда под рукой: вот 3 способа получения вкусного дополнения к еде
В Курильском районе Сахалинской области приостановили продажу бензина АИ-92 населению
Диетолог Михалева предупреждает: 5 ошибок в питании тормозят похудение — избегайте их
Секреты системы охлаждения: как выбрать правильный антифриз и не угробить мотор
Шокирующая сумма: во сколько обходится проведение Новой волны
Засуха уничтожает пасеки: Болгарский мёд дорожает из-за катастрофической смертности пчёл
Билеты из Новосибирска в Дубай на Новый год от 27,6 тыс. руб. — данные S7 Airlines
Вода в бутылке работает лучше удобрений: неожиданный способ оживить теплицу
Самый любимый: Алёна Водонаева показала подросшего сына-красавца Богдана

Чипы прошлого становятся балластом: антиамбиполярные транзисторы открывают другую реальность

Учёные из CityUHK создали транзисторы, способные преодолеть пределы закона Мура
2:00
Наука

Можно ли преодолеть пределы закона Мура? Оказывается, да. Команда исследователей из Городского университета Гонконга (CityUHK) представила технологию, которая обещает изменить будущее электроники. Их разработка основана на нанопроволоках и нанохлопьях, объединённых в универсальные транзисторы нового типа.

Нанотранзистор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нанотранзистор

Что изменится

Главное преимущество метода — возможность строить схемы с многозначной логикой (MVL). Это значит, что для работы чипа потребуется меньше транзисторов и соединений. В результате устройства станут компактнее, производительнее и гораздо экономичнее в плане энергопотребления.

Новый тип транзисторов

Антиамбиполярные транзисторы смешанной размерности способны выполнять функции сразу нескольких компонентов:

  • Поддерживать многозначные логические схемы.
  • Работать как умножители частоты.
  • Повышать плотность хранения данных.

Такой подход открывает путь к созданию по-настоящему многофункциональных интегральных схем.

Мнение исследователей

"Наши исследования подтверждают, что антиамбиполярные устройства смешанной размерности предоставляют возможность разработки микросхем с высокой плотностью хранения данных и мощной обработкой информации", — отметил профессор Джонни Хо.

Он подчеркнул, что долгие годы развитие процессоров следовало закону Мура — удвоение количества транзисторов на кристалле каждые два года. Но появление антиамбиполярных транзисторов показывает: впереди открывается совершенно новая глава в микроэлектронике.

Почему это важно

Новые чипы смогут стать основой для телекоммуникационных технологий будущего, более эффективных процессоров и миниатюрных электронных устройств. Это настоящий шаг в сторону электроники, где производительность не будет зависеть только от миниатюризации.

Уточнения

Транзи́стор (англ. transistor, придуманный в 1947 году акроним — от англ. transfer + англ. resistor - для устройства пропуска тока через сопротивление), полупроводнико́вый трио́д - электронный компонент из полупроводникового материала, способный небольшим входным сигналом управлять значительным током в выходной цепи.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
Наука и техника
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана Аудио 
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Еда и рецепты
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Сделка на миллионы: Рита Дакота продала недвижимость в Москве, включая квартиру и машину
Морозильник работает на износ? Эта хитрость продлит ему жизнь
Грязь грязью, а ремонт — по расписанию: метод, который спасёт трансмиссию, даже если авто увязло по колёса
Уролог Мартазинова: кровь в моче — первый и главный симптом рака мочевого пузыря
Лимонное дерево сбрасывает цветы? Виновата невидимая ошибка с ветками
От жары до горного холода и от уличной еды до ресторанов: как подготовиться к поездке в Индию
Тайны материнства: как Валентина Иванова справляется без Тимати с новорождённой дочерью
Водителям напомнили о видах надписей на авто, за которые можно получить штраф
Молочные реки, горькие берега: кто спас Чекмагушевский завод в Башкирии от забвения
Рыба-пила достигает 7 метров и занесена в список исчезающих видов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.