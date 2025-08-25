Чипы прошлого становятся балластом: антиамбиполярные транзисторы открывают другую реальность

Можно ли преодолеть пределы закона Мура? Оказывается, да. Команда исследователей из Городского университета Гонконга (CityUHK) представила технологию, которая обещает изменить будущее электроники. Их разработка основана на нанопроволоках и нанохлопьях, объединённых в универсальные транзисторы нового типа.
Главное преимущество метода — возможность строить схемы с многозначной логикой (MVL). Это значит, что для работы чипа потребуется меньше транзисторов и соединений. В результате устройства станут компактнее, производительнее и гораздо экономичнее в плане энергопотребления.
Антиамбиполярные транзисторы смешанной размерности способны выполнять функции сразу нескольких компонентов:
Такой подход открывает путь к созданию по-настоящему многофункциональных интегральных схем.
"Наши исследования подтверждают, что антиамбиполярные устройства смешанной размерности предоставляют возможность разработки микросхем с высокой плотностью хранения данных и мощной обработкой информации", — отметил профессор Джонни Хо.
Он подчеркнул, что долгие годы развитие процессоров следовало закону Мура — удвоение количества транзисторов на кристалле каждые два года. Но появление антиамбиполярных транзисторов показывает: впереди открывается совершенно новая глава в микроэлектронике.
Новые чипы смогут стать основой для телекоммуникационных технологий будущего, более эффективных процессоров и миниатюрных электронных устройств. Это настоящий шаг в сторону электроники, где производительность не будет зависеть только от миниатюризации.
Транзи́стор (англ. transistor, придуманный в 1947 году акроним — от англ. transfer + англ. resistor - для устройства пропуска тока через сопротивление), полупроводнико́вый трио́д - электронный компонент из полупроводникового материала, способный небольшим входным сигналом управлять значительным током в выходной цепи.
