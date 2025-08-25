Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Азия выводит десятки спутников — орбита превращается в поле будущих сражений

Северная Корея вывела на орбиту разведывательный спутник после неудач 2023 года
Наука

Кто сегодня контролирует космос — тот получает преимущество на Земле. Именно поэтому Азия превращается в арену стремительного наращивания разведывательных спутников.

Запуск спутников
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запуск спутников

Китай: лидер в гонке

Если в 2019 году у Китая было 66 спутников-шпионов, то к 2022 их число выросло до 136. Помимо фоторазведки, страна активно развивает аппараты радиоэлектронной разведки, которые способны перехватывать сигналы связи.

По данным Пентагона, главная цель — отслеживание действий США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Спутники помогают Пекину наблюдать за Тайванем, Кореей, Индийским океаном и Южно-Китайским морем.

Индия и напряжённые соседи

Индия, находящаяся в постоянном соперничестве с Китаем, расширила свой спутниковый флот с 12 до 16 аппаратов серии RISAT. Для страны это не просто технология, а инструмент военной безопасности.

Северная Корея также заявила о приоритете космического наблюдения. После двух неудач в 2023 году ей всё же удалось вывести на орбиту разведывательный аппарат, позволяющий в реальном времени следить за авианосцами США.

Япония и Южная Корея: ставка на технологичность

Япония запустила первый спутник-шпион ещё в 2004 году. Сегодня у неё пять аппаратов, а к 2029 их число должно вырасти до девяти. Только на обслуживание программы ежегодно выделяется более $500 млн.

Южная Корея, чтобы ускорить процесс, обратилась к частным подрядчикам: запуск собственного спутника доверили ракете Falcon 9 компании SpaceX. Возможность использовать коммерческие платформы снижает затраты и позволяет ускорить гонку.

Космос как поле будущих сражений

Масштабирование орбитальных систем даёт странам возможность не просто наблюдать, но и прицельно наносить удары. Поэтому параллельно с разведкой идёт усиление вооружений.

Некоторые государства, чтобы сократить расходы, ищут альтернативные пути: создают группировки из небольших и дешёвых аппаратов, объединённых в единую сеть.

Наука и индустрия

Военные программы стимулируют и гражданские проекты. Южная Корея, например, уже приняла закон о создании национального космического агентства по примеру NASA.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
