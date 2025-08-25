Электричество без проводов и розеток: почвенные батарейки питают технику годами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные из США создали батарейку, вырабатывающую электричество из почвы
1:39
Наука

Можно ли добывать электричество прямо из почвы? Учёные из США показали, что это реально: они создали новые микробные топливные батарейки, которые легко собрать из деталей, доступных в обычном магазине.

почвенная батарейка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
почвенная батарейка

От идеи к практике

О подобных источниках энергии впервые заговорили ещё век назад. Но лишь сейчас появились технологии, позволившие воплотить эту идею в работающую систему. Конструкция проста: на нижней части батарейки закреплён пористый углеродный материал, где поселяются бактерии. Питаясь органикой, они выделяют электроны и передают их на анод.

Как это работает

Сам элемент почти полностью погружается в землю. Важное условие — доступ воздуха: один контакт уходит глубоко в почву, другой остаётся вертикально, чтобы происходила реакция на катоде. Работоспособность поддерживается при высокой влажности, ведь именно в таких условиях микробы активнее всего производят энергию.

В чём сила новой батарейки

Благодаря современным материалам и точным расчётам, исследователям удалось добиться высокой производительности. Такой элемент вырабатывает в десятки раз больше энергии, чем нужно для питания датчиков влажности или беспроводных передатчиков.

Долговечность

Главное преимущество — практически бесконечный срок службы. Пока в почве есть органика и бактерии, батарейка работает. Она может стать настоящим прорывом для автономных систем, где важна надёжность и независимость от внешних источников энергии.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό - маленький и βίος - жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
