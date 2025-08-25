Лёгкая как воздух краска меняет правила игры: авиация готовится к новому веку экономии

Университет Кобе разработал сверхлёгкую краску для авиалайнеров

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте себе краску для самолётов, которая весит меньше половины грамма на квадратный метр и никогда не выцветает. Звучит как фантастика, но японские учёные уже сделали это реальностью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Самолёт с нанокраской

Как это работает

Традиционные краски получают цвет за счёт пигментов: они поглощают часть света, а остальное отражают. Но у них есть проблема — со временем цвет тускнеет, а повторная покраска увеличивает вес и расходы.

Новые структурные нано-чернила устроены иначе. В них нет красителей, цвет появляется благодаря крошечным кремниевым сферам. Эти частицы отражают свет особым образом — за счёт явления "резонанс Ми". Измените размер сферы — изменится и оттенок чернил.

Главное отличие в том, что свет отражается равномерно во всех направлениях. Никакой переливчатости, как у крыльев бабочек или павлиньих перьев, а только стабильный и яркий цвет.

Минимальный вес — максимальная польза

Исследователи из университета Кобе утверждают: одного слоя таких чернил толщиной всего 100-200 нанометров достаточно, чтобы поверхность засияла насыщенным цветом. При этом вес покрытия — меньше 0,5 г на квадратный метр. Это делает кремниевые наносферы одним из самых лёгких цветных покрытий в мире.

Почему это важно для авиации

Полная покраска авиалайнера добавляет к его массе сотни килограммов. А значит — растёт и расход топлива. Новые нано-чернила позволяют сократить этот вес и при этом не требуют обновления десятилетиями.

Да, их производство дороже обычной краски. Но долговечность делает их куда выгоднее: одна покраска на весь срок службы самолёта, который может превышать 30 лет.

Будущее сверхлёгких красок

Технология уже выглядит как прорыв для авиации, где каждая сотня килограммов может обойтись миллионами долларов в расходах на топливо. В перспективе такие чернила могут найти применение и в других отраслях — от автомобильной промышленности до электроники.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов).

