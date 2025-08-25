Космический мусор летит быстрее пули: Япония готовит лазеры для тотальной очистки орбиты

Японская Orbital Lasers создаст прототип лазерной системы очистки орбиты к 2027 году

Каждый день вокруг Земли кружат тысячи обломков — от старых спутников до частей ракет. Они несут реальную угрозу орбитальным миссиям, ведь движутся со скоростью почти 7,5 км/с. Япония решила бороться с этим по-новому — при помощи лазеров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лазер против космического мусора

Как это работает

Компания Orbital Lasers, поддерживаемая оператором SKY Perfect JSAT, разрабатывает систему, которая сможет буквально "сжигать" мусор в космосе. Лазер испаряет тонкий слой поверхности объекта, и реактивный импульс постепенно замедляет его движение. Так обломок опускается ниже и в итоге сгорает в атмосфере.

Главное преимущество метода — отсутствие физического контакта. Это снижает риски столкновений и делает технологию безопасной. Плюс, для операции не нужно тратить топливо, что сокращает расходы по сравнению с другими подходами.

Ближайшие планы

По словам президента компании Таданори Фукусимы, уже к 2027 году Orbital Lasers хочет представить рабочий прототип. Массовый запуск сервиса по очистке орбиты планируется в 2029 году. Интерес к технологии, как ожидается, проявят не только японские, но и международные организации.

Экологический вызов

В SKY Perfect JSAT считают проблему космического мусора глобальной — наравне с изменением климата и загрязнением океанов пластиком. "Это вопрос не только техники, но и экологии", — подчёркивают в компании.

Новое применение технологии

Помимо очистки орбиты, Orbital Lasers развивает направление космического Lidar. Эта технология позволит создавать детальные 3D-карты поверхности Земли: для планирования городов, мониторинга лесов или грузоперевозок.

Для этого уже подписан контракт с JAXA на исследование и подготовку к коммерциализации спутников Lidar. Если проект удастся, Япония станет первым в мире поставщиком таких данных.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

