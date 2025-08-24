Жирафы больше не одни: учёные переписали историю этих гигантов Африки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Международный союз охраны природы (МСОП) пришел к выводу, что ранее считавшиеся подвидами жирафов — северный, сетчатый, масайский и южный — генетически отличны друг от друга и представляют собой отдельные виды.

Жираф
Фото: commons.wikimedia.org by Rufus46, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жираф

Выявление четырех отдельных видов имеет решающее значение для более точной оценки их природоохранного статуса в Красном списке МСОП, разработки целевых программ по сохранению и координации усилий по управлению популяциями на международном уровне. Более глубокое понимание таксономии жирафов позволит эффективно оценивать их состояние и разрабатывать стратегии для их защиты.

Ранее жираф рассматривался как единый вид с девятью подвидами. Однако, после детального генетического анализа, МСОП подтвердил существование четырех самостоятельных видов, ареалы которых охватывают различные регионы Африки.

Северный жираф (Giraffa camelopardalis) обитает в странах Центральной Африки. Сетчатый жираф (Giraffa reticulata), встречающийся в Кении, Сомали и Эфиопии, является самым высоким из всех видов. Масайский жираф (Giraffa tippelskirchi) населяет восточную Африку. Южный жираф (Giraffa giraffa) распространен в южной части континента, сообщает Daily Mail.

Уточнения

Ареа́л (от лат. area: область, площадь, пространство) — область распространения какого-либо явления, определённого типа сообществ организмов, сходных условий или объектов (например, населённых мест); в биологии — область распространения таксона — определённая акватория или территория.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
