Химический код расшифрован: студенты из Бомбея нашли ответы в лунной пыли

Данные Чандраян-2: учёные из Индии расшифровали состав лунного грунта

Группа студентов из Индийского технологического института в Бомбее успешно завершила исследование химического состава лунной поверхности, используя данные, полученные в ходе миссии "Чандраян-2".

Исследование стало частью конкурса, организованного Индийской организацией космических исследований совместно со Спутниковым центром им. У. Р. Рао. Состязание прошло в рамках технической встречи IIT-Bombay и других институтов, как указано в официальном заявлении.

Луна, лишенная защитной атмосферы, постоянно подвергается облучению рентгеновскими лучами от Солнца. При попадании этих лучей на лунную поверхность, присутствующие там элементы начинают испускать свой уникальный свет — явление, известное как рентгеновская флуоресценция. Этот феномен позволяет ученым определять состав лунной материи.

Прибор CLASS ("Большой рентгеновский спектрометр малой площади"), установленный на борту "Чандраян-2", использовал этот эффект для сканирования лунной поверхности с высоты около 100 км, собирая данные в широком диапазоне во время каждого оборота аппарата вокруг Луны.

За время работы CLASS смог составить карту почти всей лунной поверхности, создав обширную базу данных, доступную через ISRO Pradan. При этом значительная часть научного потенциала этих данных оставалась до сих пор нереализованной, пишет The Tribune.

