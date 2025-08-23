Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
3:22
Наука

26 июня 2023 года Франция сделала значительный шаг в укреплении своей обороноспособности, успешно испытав гиперзвуковую ракету V-MAX на полигоне в Бискарроссе.

Российская ракета
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Российская ракета

Этот проект выводит страну на новый уровень в сфере передовых военных технологий, закрепляя её статус одной из ведущих держав в области стратегической безопасности. Ракета, способная развивать скорость свыше 5 Махов, представляет собой сложнейшую задачу как для разработчиков, так и для систем противодействия, которые могут попытаться её нейтрализовать. Достижение подчеркивает не только инженерный потенциал Франции, но и её решимость оставаться в авангарде глобальной гонки вооружений.

Гиперзвуковая ракета V-MAX — это результат многолетних усилий французских специалистов в области аэрокосмических технологий.

Она способна достигать скорости более 6000 км/ч благодаря уникальному аэродинамическому дизайну и применению материалов, устойчивых к экстремальным температурам.

В конструкции ракеты используются передовые системы навигации и облегченные элементы, что обеспечивает её высокую маневренность и эффективность. На начальном этапе полёта ракета поднимается на заданную высоту с помощью носителя, после чего следует по сложной траектории, практически исключающей возможность её обнаружения и перехвата противником.

Франция, успешно освоив эту технологию, вошла в узкий круг государств, обладающих подобными разработками. Значение этого шага трудно переоценить, особенно в условиях нарастающей конкуренции в сфере высокотехнологичного оружия. Достижение может существенно повлиять на расстановку сил на международной арене, предоставив стране дополнительные стратегические преимущества.

Запуск V-MAX имеет не только технологическое, но и глубокое стратегическое значение. Эта разработка расширяет возможности Франции в области сдерживания, дополняя её ядерный арсенал.

Ракета способна преодолевать традиционные системы защиты, что делает её важным инструментом в арсенале страны. Успешное испытание стало своего рода сигналом для мирового сообщества, демонстрирующим готовность Франции защищать свои интересы и поддерживать стабильность на глобальном уровне.

Для проведения испытания потребовалась тщательная подготовка и координация множества служб. Полигон в Бискарроссе был специально адаптирован для этой задачи, что подчеркивает масштаб вложенных усилий. На время полёта был организован безопасный коридор длиной 2000 км, а также введены строгие ограничения для морской и воздушной навигации, чтобы исключить любые риски.

Команды инженеров и военных работали в тесном взаимодействии, чтобы обеспечить успех на всех этапах — от старта до анализа данных, собранных после полёта. Хотя подробные результаты испытания остаются засекреченными, известно, что полученная информация станет основой для дальнейшего совершенствования программы V-MAX.

Уточнения

Бискаррос  коммуна на юго-западе Франции в департаменте Ланды (регион Аквитания). 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
