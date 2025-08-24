Секретная посуда из глины: как превратить морскую воду в питьевую за 5 минут

Терракотовая посуда очищает морскую воду без электричества

3:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое изобретение, удостоенное престижной премии James Dyson Awards, обещает стать настоящим прорывом в борьбе с глобальной нехваткой питьевой воды.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Океанское дыхание

Речь идёт о простом керамическом устройстве, способном превращать морскую воду в пригодную для питья. По данным Обсерватории неравенства, более 700 миллионов человек по всему миру лишены доступа к чистой воде, и этот проект, получивший название World Wide Water, может кардинально изменить ситуацию.

Идея проекта заключается в использовании доступных материалов и технологий, чтобы сделать его экономичным и легко воспроизводимым на местном уровне, без необходимости в сложной промышленности или больших энергозатратах. Устройство работает на основе дистилляции, используя тепло от солнца или огня, и может стать важным инструментом в регионах, страдающих от засухи или дефицита воды.

Инициатором проекта стал житель Мартиники Танги Делоне-Бельвиль, который обратил внимание на парадокс своего родного острова: несмотря на обилие морской воды, многие районы испытывают острую нехватку питьевой. Вместо дорогостоящих промышленных решений он предложил создать устройство, вдохновлённое традиционными гончарными техниками.

В основе конструкции — центральный сосуд, куда заливается солёная вода. Под воздействием тепла пар поднимается и конденсируется на конической керамической крышке, после чего стекает во второй сосуд уже в виде чистой воды, оставляя соль в исходном резервуаре. Для работы устройства не требуется электричество, фильтры или сложная электроника — всё основано на простых физических принципах.

Проект World Wide Water не только решает проблему доступа к воде, но и способствует развитию местных сообществ. Производство керамических устройств может быть организовано на кустарном или полупромышленном уровне, что создаёт рабочие места и использует местные ресурсы.

Это делает проект социально и экологически ориентированным, укрепляя автономию населения, особенно в сельских, островных или кризисных регионах.

Для обеспечения эффективности устройства проводились многочисленные испытания, включая создание эскизов, макетов и 3D-моделей, а также сотрудничество с гончарами и инженерами. На данный момент проект уже готовится к коммерческой реализации, в частности, в Индии, где проблема нехватки воды стоит особенно остро.

В отличие от крупных опреснительных установок, характерных для развитых стран, World Wide Water предлагает более простое, медленное, но устойчивое решение, адаптированное к условиям бедных или удалённых регионов. Хотя устройство не способно решить все проблемы с доступом к воде, оно представляет собой доступный и воспроизводимый инструмент, который может стать важным шагом в гуманитарных и экологических инициативах.

Создатель проекта стремится к дальнейшему развитию, планируя наладить сотрудничество с неправительственными организациями и международными структурами, чтобы превратить своё изобретение в универсальное решение для борьбы с водным кризисом.

Уточнения

Террако́та — разновидность неглазурованной керамики, изделий из железистой глины, которая после первичного обжига приобретает характерный красно-бурый или желтовато-коричневый цвет.

