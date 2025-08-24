Нефтяной Эльдорадо на Балтике: Польша нашла клад на десятилетия вперед

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Балтийском море обнаружено крупное нефтяное месторождение
2:27
Наука

В Польше произошло событие, которое может кардинально изменить энергетическую карту страны.

Нефтевышка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нефтевышка

Канадская компания Central European Petroleum (CEP) объявила о находке крупного месторождения нефти и природного газа в Балтийском море, в районе порта Свиноуйсьце, расположенного недалеко от границы с Германией. Об этом сообщили местные СМИ, отметив, что это открытие может стать крупнейшим в истории страны, если предварительные оценки подтвердятся.

По данным компании, первая разведочная скважина, названная Wolin East 1, выявила запасы, которые включают до 22 миллионов тонн нефти и конденсата, а также около пяти миллиардов кубометров газа.

Однако геологические исследования предполагают, что в более обширной зоне, охваченной лицензией на разработку, объёмы могут быть значительно больше — до 33 миллионов тонн нефти и 27 миллиардов кубометров газа.

Это открытие вызвало волну оптимизма в Польше, особенно на фоне стремления снизить зависимость от импорта энергоресурсов, что стало особенно актуальным в условиях конфликта на Украине. Главный геолог страны Кшиштоф Галош в беседе с журналистами подчеркнул, что до сих пор Польша в значительной степени полагалась на зарубежные поставки, что нельзя считать долгосрочной стратегией.

Министерство климата и окружающей среды оперативно отреагировало на новость, расширив территорию концессии для проведения дополнительных исследований и подготовки к бурению. По предварительным оценкам, запасы месторождения способны покрыть значительную часть потребностей Польши в нефти и газе на протяжении десятилетий.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что переход от разведки к полноценной добыче займёт немало времени. Польша, столкнувшаяся с энергетическим кризисом, не сможет начать добычу немедленно.

Процесс включает в себя годы детальных геологических и технических исследований, а также обязательную оценку воздействия на окружающую среду. Учитывая, что Балтийское море является экологически уязвимым регионом, получение разрешений на добычу будет проходить под строгим контролем. Если всё пойдёт по плану, промышленная эксплуатация месторождения может начаться лишь в следующем десятилетии.

Уточнения

По́льша — государство в Центральной Европе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
