Ветропарк-гигант в действии: неожиданная страна станет энергетическим лидером

2:43
Наука

В Северной Македонии начались работы по созданию крупнейшего в стране ветропарка, который также станет одним из самых масштабных в регионе.

Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии

Об этом сообщили местные СМИ, уточнив, что объём инвестиций в проект составил 430 миллионов евро. Финансирование обеспечивает люксембургская компания Alcazar Energy, которая рассматривает эту инициативу как важный этап в переходе страны на использование возобновляемых источников энергии.

По данным издания Balkan Insight, ветропарк будет расположен недалеко от города Штип на востоке страны. На его территории планируется установить 55 ветровых турбин, которые смогут вырабатывать до 400 мегаватт электроэнергии. Этого объёма достаточно, чтобы обеспечить электричеством от 100 тысяч до 580 тысяч домохозяйств в Северной Македонии.

Премьер-министр страны Христиан Мицкоски в беседе с представителями СМИ отметил, что подобные инвестиции должны стать примером и стимулом для дальнейшего развития возобновляемой энергетики в стране.

Северная Македония стремится к постепенному отказу от угольных электростанций к 2027 году, чтобы соответствовать актуальным целям Европейского союза в области "зелёной" энергетики.

Однако эксперты выражают сомнения в том, что этот переход будет быстрым. На данный момент страна всё ещё в значительной степени зависит от угля, который обеспечивает от 46 до 56% годового производства электроэнергии в 2024 году, в зависимости от месяца. Основной объём выработки приходится на теплоэлектростанцию "Битола". Кроме того, для увеличения производства иногда используются установки, работающие на тяжёлом топливе, например, в Неготино.

На сегодняшний день основным источником возобновляемой энергии в стране является гидроэнергетика, на долю которой в прошлом году пришлось от 25 до 38% общего производства электроэнергии. В то же время доля ветровой и солнечной энергии остаётся минимальной, составляя лишь несколько процентов от общего объёма.

Северная Македония вынуждена импортировать около 30% электроэнергии, необходимой для покрытия внутреннего спроса. Власти страны рассчитывают, что запуск нового ветропарка, а также реализация других подобных проектов в ближайшие годы, позволят снизить зависимость от импорта и укрепить энергетическую независимость.

Уточнения

Се́верная Македо́ния — государство на юго-востоке Европы, на Балканском полуострове. Население, по данным переписи населения 2021 года, проведённой Государственным статистическим управлением Республики Северная Македония, составляет 1 836 713 человека, территория — 25 333 км².

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
