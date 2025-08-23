Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Космический Апокалипсис: страны запускают оружие, переносящее войну с Земли

Мир разрабатывает ядерное оружие для уничтожения спутников на орбите
Наука

Современные технологии превращают космос в арену противостояния ведущих мировых держав, где контроль над спутниками и лунными ресурсами может определить будущих лидеров на глобальной арене.





Об этом сообщает издание EuroNews, описывая инцидент, связанный с кибератакой во время празднования Дня Победы в России.

В тот день, пока в Москве проходил военный парад, хакеры, предположительно связанные с Кремлём, нарушили работу украинского телевизионного спутника. Вместо привычных передач жители Украины увидели трансляцию парада.

По мнению журналистов, этот инцидент стал наглядной демонстрацией того, как конфликты XXI века разворачиваются не только на земле, в море и воздухе, но и в киберпространстве и за пределами атмосферы.

Источник из компании NetRise, специализирующейся на кибербезопасности, отметил, что вмешательство в работу спутников способно вызвать серьёзные сбои без единого выстрела. Он пояснил, что атака может быть направлена либо на системы безопасности спутника, либо на его способность принимать и передавать сигналы. В качестве примера он привёл возможные последствия отключения GPS, что вызвало бы значительные неудобства для населения.

На орбите Земли сейчас находится более 12 тысяч активных спутников, которые играют ключевую роль в телекоммуникациях, военных операциях, навигации, сборе разведданных и обеспечении экономических цепочек.

Они также важны для раннего обнаружения ракетных запусков, что делает их уязвимой мишенью для стран, стремящихся подорвать обороноспособность или экономику противника. Хакеры, как правило, ищут слабые места в программном обеспечении или оборудовании, управляющем спутниками, даже если сами устройства на орбите хорошо защищены.

Примером масштабной атаки стало нападение на американскую спутниковую компанию Viasat в 2022 году, когда российские войска вошли на территорию Украины. Киев обвинил Москву в использовании вредоносного ПО, которое вывело из строя десятки тысяч модемов, вызвав перебои в работе сетей по всей Европе.

Кроме того, появились сообщения о том, что Россия разрабатывает ядерное космическое оружие, способное уничтожить спутники на низкой околоземной орбите. По мнению американского конгрессмена Майка Тернера, подобное оружие могло бы нарушить международные соглашения, запрещающие размещение оружия массового поражения в космосе. Он указал, что использование такого оружия сделало бы орбиту непригодной для спутников на срок до года, что привело бы к серьёзным экономическим и военным последствиям для США и их союзников. При этом Россия и Китай, хотя и понесли бы потери, считаются менее зависимыми от спутниковых технологий.

Конкуренция выходит за пределы орбиты Земли.

Луна, богатая такими ресурсами, как гелий-3, который в будущем может стать основой для ядерного синтеза, превращается в объект стратегического интереса. Глава НАСА Шон Даффи сообщил, что США планируют установить на Луне небольшой ядерный реактор, чтобы опередить Китай и Россию, у которых есть аналогичные планы.

Источник из компании Recorded Future, занимающейся анализом рисков, подчеркнул, что контроль над Луной в ближайшие годы может определить, какие страны станут сверхдержавами. Он отметил, что добыча лунных ресурсов уже перестаёт быть научной фантастикой и становится реальностью, особенно с развитием искусственного интеллекта, который увеличивает спрос на энергию.

В то же время Китай отрицает участие в гонке вооружений в космосе. Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что именно США способствуют милитаризации космоса, расширяя своё военное присутствие и создавая космические военные альянсы.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
