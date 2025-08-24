Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Второе дыхание батарей: Германия спасает планету от энергетического кризиса

Немецкие инженеры придумали, как использовать отработанные батареи электрокаров
Наука

Немецкая компания Voltfang запустила проект, направленный на повторное использование отработанных аккумуляторов электромобилей, превращая их в стационарные системы хранения "зелёной" энергии.

Несколько литий-железо-фосфатных элементов
Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Несколько литий-железо-фосфатных элементов

Как сообщает издание Euractiv, такие устройства могут использоваться как частными домохозяйствами, так и предприятиями для накопления излишков электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников.

На этой неделе в городе Аахен, расположенном недалеко от границ с Бельгией и Нидерландами, был открыт первый промышленный объект компании. По данным Voltfang, этот завод стал крупнейшим в Европе предприятием, специализирующимся на переработке литий-ионных батарей. В компании работает около 100 сотрудников.

Генеральный директор Voltfang Давид Удсанджи отметил, что проект призван способствовать переходу Германии от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Он подчеркнул, что, несмотря на значительное развитие ветровой и солнечной энергетики в стране, для обеспечения стабильности энергоснабжения необходимо наращивать мощности по хранению энергии.

По его словам, такие инициативы помогут Европе укрепить свою энергетическую независимость, предоставляя возможность эффективно использовать "зелёную" энергию.

На заводе в Аахене специалисты проводят диагностику поступающих отработанных аккумуляторов, чтобы оценить их остаточный ресурс. Батареи, которые ещё пригодны для использования, проходят ремонт и собираются в крупные модули, готовые к повторной эксплуатации. Среди первых клиентов компании — сеть супермаркетов Aldi Nord, которая планирует использовать такие системы для хранения энергии, вырабатываемой солнечными панелями.

Компания, основанная в 2020 году тремя студентами инженерных специальностей, ставит перед собой цель к 2030 году создать системы хранения энергии общей мощностью в один гигаватт-час в год, что эквивалентно энергопотреблению примерно 300 домохозяйств. Этот проект рассматривается как один из шагов на пути к достижению углеродной нейтральности Германии, где уже сейчас почти 60% электроэнергии производится из возобновляемых источников, а к 2030 году этот показатель планируется довести до 80%.

Однако в стране сохраняются и противоречия в энергетической политике. Правительство канцлера Фридриха Мерца намерено построить около 20 новых газовых электростанций к 2030 году для обеспечения надёжности энергоснабжения.

Экологические организации раскритиковали это решение, считая его отступлением от климатических целей и выражая опасения, что Германия не сможет достичь углеродной нейтральности к 2045 году.

Рынок систем хранения энергии в Германии стремительно растёт. По данным консалтинговой компании Roland Berger, к концу 2024 года в стране установлено около 6 гигаватт-часов мощностей для хранения энергии, что значительно превышает показатели 2022 года, когда этот объём составлял 2,5 гигаватт-часа. Эксперты считают, что небольшие распределённые системы хранения, такие как те, что производит Voltfang, станут важным элементом в создании эффективной энергетической инфраструктуры.

Несмотря на перспективы, компания сталкивается с рядом трудностей. Во-первых, предложение подержанных аккумуляторов пока ограничено, так как большинство электромобилей всё ещё находятся в эксплуатации.

Во-вторых, конкуренция с новыми батареями, производимыми в основном в Китае, осложняет ситуацию, поскольку они становятся всё более дешёвыми и эффективными. Удсанджи признал, что процесс тестирования и восстановления старых батарей сложнее, чем покупка новых, однако подчеркнул, что такой подход более экологичен, способствует развитию экономики замкнутого цикла и снижает зависимость Европы от импорта ресурсов.

Уточнения

А́хен — город в Германии, земля Северный Рейн-Вестфалия.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
