Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас

Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы

3:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Китай приступил к реализации амбициозного проекта, который уже называют "проектом века".

Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ АЭС Темелин

Речь идёт о строительстве крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг Цангпо, протекающей по территории Тибета. Об этом сообщили местные СМИ, отметив, что старт работам был дан ещё в июле на торжественной церемонии с участием премьер-министра КНР Ли Цяна.

Новый объект, известный как гидроэлектростанция Мотуо, по завершении строительства превзойдёт по мощности знаменитую плотину "Три ущелья" и будет вырабатывать в три раза больше электроэнергии. По данным зарубежных источников, таких как BBC, проект способен производить больше энергии, чем все атомные электростанции Франции вместе взятые.

Стоимость строительства оценивается в 1,2 триллиона юаней, что эквивалентно примерно 167 миллиардам долларов США. Пекин подчёркивает, что приоритетами проекта являются забота об экологии и развитие экономики региона.

Однако инициатива вызвала серьёзные опасения в соседних странах, особенно в Индии и Бангладеш, а также среди местных жителей Тибета. Эксперты и официальные лица этих государств выразили обеспокоенность тем, что гидроэлектростанция позволит Китаю контролировать течение трансграничной реки, которая в Индии и Бангладеш известна как Брахмапутра.

В частности, премьер-министр индийского штата Аруначал-Прадеш Пема Кханду в беседе с журналистами PTI указал, что проект может привести к значительному обмелению рек Сианг и Брахмапутра, что создаст угрозу для жизни миллионов людей, особенно местных племён, и их уклада. Он также предположил, что плотина может быть использована как инструмент давления, например, в случае внезапного сброса воды, что приведёт к катастрофическим наводнениям в регионе.

Индия уже выразила протест Пекину, призвав обеспечить прозрачность проекта и учитывать интересы стран, расположенных ниже по течению. В ответ Китай заявил, что имеет полное право на строительство гидроэлектростанции, но при этом учитывает возможные последствия для соседей. Бангладеш также направил запрос в Пекин с просьбой предоставить больше информации о проекте.

Проект предполагает масштабные инженерные работы, включая прокладку туннелей длиной более 50 километров через горы, чтобы перенаправить водный поток. Электроэнергия, вырабатываемая станцией, будет в основном передаваться в восточные регионы Китая, а также, возможно, экспортироваться в страны Юго-Восточной Азии, включая Мьянму и Бангладеш.

Экологические активисты и местные жители Тибета выступают против строительства, считая его угрозой для уникальной природы региона и примером эксплуатации тибетских земель. В прошлом протесты против подобных проектов подавлялись властями, а в ряде случаев заканчивались арестами и столкновениями.

Уточнения

Гидроэлектроста́нция — электростанция, использующая в качестве источника энергии движение водных масс в русловых водотоках и приливных движениях; вид гидротехнического сооружения.

